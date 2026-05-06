텍사스 총격으로 2명 사망-3명 부상…붙잡힌 한인 용의자 “금전 갈등에 화나서”

5일 미국 텍사스주 캐럴턴의 한인타운에서 총격 사건이 벌어져 2명이 숨지고 3명이 다쳤다.
AP통신 등에 따르면 이날 오전 10시 경 캐럴턴 한인타운 내 쇼핑몰 ‘케이타운플라자’와 인근 아파트에서 연달아 총격이 발생했다. 용의자는 쇼핑몰 인근에서 사업상 만난 4명에게 총기를 발사한 것으로 알려졌다. 이로 인해 남성 1명이 현장에서 숨지고 또 다른 남성 2명과 여성 1명이 다쳤다.
이후 쇼핑몰에서 약 6km 떨어진 아파트에서도 총성이 들렸다는 신고가 들어왔다. 해당 아파트에서는 남성 1명이 숨진 채 발견됐다.
현지 경찰은 일대에서 일식집을 운영하던 한승호 씨(69)가 두 건의 총격을 모두 저질렀을 것으로 보고있다. 범행 직후 도주했던 한 씨는 같은 날 낮 12시경 인근 식료품점에서 체포됐다. 한 씨는 범행 동기에 대해 “사업과 관련한 금전적인 갈등 때문에 화가 났다”고 경찰에 진술한 것으로 전해졌다. 당국은 증오 범죄는 아닐 것으로 보고 있다.
피해자 5명의 신원은 아직 확인되지 않고 있다. 우성철 댈러스 한인회장은 폭스4에 “희생자 가운데 일부와 알고 지냈다”며 “모두 이민자로서, 이곳에 와서 가족을 위해 열심히 일했다”고 안타까워했다. 당국은 부상자 3명은 모두 안정적인 상태라고 밝혔다. 캐럴턴 한인타운에 거주하는 한 주민은 AP통신에 “큰 충격을 받았다”며 이 곳이 “평화롭고 열심히 일하는 공동체”라고 전했다.
캐럴턴은 텍사스의 주요 도시 댈러스에서 약 32㎞ 떨어진 인구 약 13만 명의 소도시다. 약 2만5000명의 아시아계 주민이 거주하고 있다. 미 인구통계국에 따르면 이중 한국계는 약 5900명이다.
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