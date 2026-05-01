트럼프 “伊-스페인, 美 안 도와줘 정말로 끔찍”…미군 축소 고려

도널드 트럼프 미국 대통령이 이탈리아와 스페인에 주둔 중인 미군을 감축하는 방안을 고려 중이라고 밝혔다. 중동 전쟁에서 북대서양조약기구(NATO·나토)의 지원을 받지 못했다고 불만을 표한 트럼프 대통령은 이후 보복 차원에서 독일 등 유럽 주둔 미군을 감축하는 방안도 검토하고 나섰다.
트럼프 대통령은 30일(현지 시간) 백악관 집무실에서 ‘독일처럼 스페인과 이탈리아에서도 일부 미군을 철수시키는 것을 고려 중인가’라는 기자들의 물음에 “아마도 그렇다(yeah probably)”고 답했다.
트럼프 대통령은 “내가 왜 그렇게 하지 말아야 하느냐”며 “이탈리아는 우리를 전혀 도와주지 않았고, 스페인은 끔찍했다”고 했다. 그러면서 “정말로 끔찍했다”고 덧붙였다. 이탈리아와 스페인이 이란 전쟁을 적극적으로 지원하지 않은 점을 문제 삼은 것이다.
전날 트럼프 대통령은 트루스소셜을 통해 “미국은 독일 주둔 미군 감축 가능성을 검토하고 있다”며 “조만간 이에 대한 결정을 내릴 예정”이라고 했다.
미국 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 트럼프 행정부는 이란과의 전쟁 중에 미국에 협조적이지 않았던 나토 주둔 미군 재배치 방안 등을 검토해 왔다. 미국은 현재 약 8만4000명의 병력을 유럽에 주둔시키고 있는 것으로 알려졌다.
트럼프 대통령이 유럽 주둔 미군을 감축할 경우 미군이 주둔하는 다른 나라에도 영향을 미칠 가능성이 있다. 트럼프 대통령은 한국, 일본 등에도 호르무즈 해협에 군함을 파병할 것을 요청했지만 지원을 받진 못했다며 불만을 나타냈다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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