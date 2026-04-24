트럼프 “이란에 핵무기 사용 안할 것…누구도 사용해선 안돼”

도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지 시간) 미국과 전쟁 중인 이란에 핵무기를 사용할 의사가 없다고 못 박았다.
트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 ‘의료비 절감’ 관련 행사에서 ‘이란에 핵무기를 사용할 의향이 있느냐’는 기자의 질문을 받고 “아니다. 필요 없다”라고 답했다.
그는 “핵무기 없이도 재래식 방식으로 적을 완전히 섬멸했는데, 왜 핵무기를 쓰겠느냐. 저는 핵무기를 사용하지 않을 것이고, 핵무기는 그 누구도 사용해서는 안 된다”고 강조했다.
그러면서 핵무기 사용 여부를 물은 기자를 향해 “왜 그런 멍청한 질문을 하는 것이냐”고 말하기도 했다.
이날 핵무기 관련 발언은 트럼프 대통령이 7일 트루스소셜을 통해 “오늘 밤 한 문명(civilization) 전체가 사라져 다시는 되돌릴 수 없을 것”이라고 말한 것과 관련된 것으로 보인다.
당시 일각에선 트럼프 대통령이 핵무기 사용을 염두하고 있는 것 아니냐는 관측이 제기됐다.
한편 트럼프 대통령은 협상 진행 상황 관련해서 “이란은 지금 누가 나라를 이끌고 있는지조차 모른다”고 말했다. 여전히 이란이 통일된 제안을 제시하지 못하고 있음을 지적한 것이다.
그는 “서두르고 싶지 않다”며 “핵무기를 가진 미치광이들로부터 우리나라와 전 세계가 안전할 수 있는 훌륭한 합의를 원한다”고 말했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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