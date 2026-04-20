트럼프 “美협상단 곧 도착…오늘 이란과 합의 이뤄질 것”

“지금 시점 누구도 장난 친다고 생각 안해
도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지 시간) 이란과의 협상과 관련해 “오늘 밤 합의가 이뤄질 것(a deal will be signed tonight)”이라고 밝혔다.
휴전 만료되면? 폭탄 마구 터질 것” 압박도
협상 핵심 요건 ‘이란의 핵 포기’ 재강조
이날 폭스뉴스에 따르면 트럼프 대통령은 해당 매체와의 인터뷰에서 이란과의 합의안이 오늘 밤 파키스탄 이슬라마바드에서 서명될 것이라고 밝혔다.
PBS뉴스와의 질의응답에서는 이란의 회담 참석 여부에 대해 “이란이 참석하기로 돼 있다”며 “그들이 참석할지 안 할지는 두고 봐야겠지만. 만약 참석하지 않더라도 괜찮다”고 했다.
다만 “내일 저녁 휴전 기간이 만료되면 어떻게 되느냐”는 질문에는 “그럼 폭탄이 마구 터지기 시작할 것”이라고 강하게 압박했다.
트럼프 대통령은 뉴욕포스트에 J D 밴스 부통령과 특사 스티브 위트코프, 보좌관 재러드 쿠슈너가 협상 준비를 위해 이슬라마바드로 향했다며 “이미 이동 중이고 현지 시간으로 오늘 도착할 것”이라고 밝혔다. 그는 짧은 인터뷰에서 “우리는 회담을 하기로 돼 있다”며 “지금 시점에서는 누구도 장난을 치고 있다고 생각하지 않는다”고 했다.
또 필요할 경우 이란 지도부와의 직접 회담 가능성도 열어뒀다. 그는 “그들(이란 지도부)을 만나는 데 아무런 문제가 없다”며 “그들이 원한다면, 우리는 매우 유능한 인력들을 갖고 있지만, 내가 직접 만나는 것도 문제 없다”고 말했다.
트럼프 대통령은 협상의 핵심 조건으로 이란의 핵무기 포기를 거듭 강조했다. 그는 “(이란은) 핵무기를 포기해야 한다. 아주 간단한 문제”라며 “핵무기는 절대 허용되지 않을 것”이라고 밝혔다. 또 이란이 이에 응할 경우 “훌륭한 나라가 될 잠재력이 있다”고 덧붙였다.
다만 협상이 결렬되거나 이란이 요구를 거부할 경우 어떤 조치를 취할지에 대해서는 구체적으로 밝히지 않았다. 특히 추가 선박 나포 등 대응 가능성에 대해 질문을 받자 “그 부분에 대해선 말하고 싶지 않다”며 “상상해보면 알 것이다. 좋은 상황은 아닐 것”이라고 말했다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜을 통해 “이스라엘이 나를 설득해서 이란과 전쟁을 하게 만든 적은 없다”며 “이란은 절대로 핵무기를 가져서는 안 된다는 나의 오랜 신념이 그런 결정을 내리게 했다”고 강조했다.
그러면서 “베네수엘라의 결과처럼, 이란에서도 결과는 놀라울 것”이라며 “만약 이란의 새로운 지도부가 현명하다면, 이란은 위대하고 번영하는 미래를 가질 수 있다”고 덧붙였다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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