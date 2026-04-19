中 로봇, 하프마라톤서 인간 뛰어넘어…21km 구간 50분대 완주

19일 중국 베이징에서 열린 ‘2026 휴머노이드로봇 하프 마라톤’ 대회에서 로봇들이 50분 대 기록으로 인간이 세운 기존 세계 최고기록을 넘어섰다. 로이터통신은 이날 “중국에서 로봇 분야의 급속한 기술 발전을 보여주는 사례”라고 진단했다.
이날 우승을 차지한 치톈다셩(齊天大聖) 팀의 최종 기록은 50분 26초. 올 3월 우간다의 육상 선수 제이컵 키플리모가 세운 세계 신기록(57분 20초)보다 약 7분 앞선다. 우승팀은 중국의 휴대전화 제조사 아너가 제작한 휴머노이드 로봇 ‘샨뎬(閃電)’을 훈련시켜 출전했다. 169cm 크기의 이 로봇은 전체 21.0975km 구간을 인간의 조종 없이 미리 입력된 데이터와 라이다 센서를 이용해 스스로 달렸다. 처음부터 끝까지 쉴 새 없이 시속 약 25km로 달린 것.
지난해 열린 1회 대회와 비교하면 상전벽해 수준이라는 게 중국 언론의 평가다. 지난해 1등을 차지한 ‘톈궁 울트라’의 기록은 2시간40분42초로 같은 코스를 달린 인간 마라토너들에 비해 크게 뒤처졌다. 하지만 올해엔 1~3위를 차지한 로봇들이 인간 우승자(남자 기준 1시간 7분 47초)보다 먼저 결승선을 통과했다.
올해 출전 로봇 수는 총 105대로 지난해(21대)에 비해 5배로 늘었다. 로봇 대부분이 원격 조종에 의해 움직인 지난해와 달리 올해는 40%에 가까운 63개 팀이 자율주행 시스템을 기반으로 경기를 펼쳤다. 이날도 걷기 수준의 속도로 움직이거나 출발선을 나서자마자 고꾸라진 로봇이 있었지만, 지난해에 비하면 그 수가 현저히 줄었다. 주최 측은 “작년 대회가 로봇이 마라톤을 뛸 수 있다는 것을 증명하는 대회였다면, 올해는 로봇이 스스로 마라톤을 완주한다는 걸 보여주는 게 목표”라고 밝혔다.
로봇 업체들이 지난해 마라톤 대회와 로봇 올림픽을 통해 확인한 고속·장시간 주행시 발열, 지면으로부터의 충격 흡수 문제를 올해엔 크게 개선했다는 게 전문가들의 분석이다. 우승을 차지한 치톈다셩의 책임 엔지니어 두샤오디(杜曉迪)는 “자체 개발한 액체 냉각 시스템 덕분에 장거리 주행 능력이 향상됐다”고 밝혔다.
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