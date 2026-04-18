외신 “美-이란 2차 협상, 20일 파키스탄 가능성…협상팀 대기 중”

미국과 이란의 2차 종전 협상이 오는 20일(현지 시간) 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 열릴 것이라는 외신 보도가 나왔다.
17일(현지 시간) 미국 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 행정부 고위 관계자를 인용해 양국 간 회담이 20일 파키스탄에서 열릴 가능성이 높다고 보도했다. 또 미국 협상팀이 회담 참석을 위해 대기중이라고 전했다.
CNN 또한 이날 이란 당국자들을 인용해 협상단이 19일 이슬라마바드에 도착해 20일에 회담이 개최될 것으로 보인다고 보도했다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 이란과의 종전 협상에 대해 “결과가 어떻게 나올지는 지켜봐야겠지만, 좋을 것(it should be good)”이라며 “협상은 계속 진행 중이고 주말(18, 19일) 동안 이어질 것”이라고 말했다.
트럼프 대통령은 종전 협상과 더불어 이란의 농축 우라늄도 반출할 것이라고 주장했다. 그는 이날 애리조나주에서 열린 보수 성향 단체 ‘터닝포인트 USA’행사에 참석해 “미국은 (이란의) 모든 핵 찌꺼기를 확보할 것”이라며 이란의 농축 우라늄을 가져오겠다는 의지를 강조했다.
하지만 이같은 트럼프 대통령의 주장에 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 이란 국영 IRIB 방송과의 인터뷰에서 “이란의 농축 우라늄은 그 어디로도 이전되지 않을 것”이라고 반박했다. 미국과 이란이 우라늄 농축 문제에 있어서 여전히 이견을 보이는 것으로 풀이된다.
앞서 미국과 이란은 지난 1차 협상에서도 우라늄 농축 문제 등을 둘러싼 간극을 좁히지 못해 합의에 이르지 못했다. 당시 미국은 기존 ‘우라늄 농축 전면 금지’ 입장에서 한발 물러나 ‘20년간 농축 중단’ 방안을 제시했지만, 이란은 ‘5년간 농축 중단’ 방안을 역제안하면서 협상이 결렬된 것이다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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