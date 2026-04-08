‘문명 파괴’ 트럼프 발언…‘핵무기 사용설’에 백악관 “사실 아냐”

백악관이 일각에서 제기된 ‘핵무기 사용설’을 일축했다. 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령이 ‘문명 파괴’, ‘전례 없는 수단’ 등을 언급하며 이란에 강력한 경고 메시지를 보내자 일각에서 핵무기 사용 가능성을 제기했다.
7일(현지 시간) 트럼프 대통령은 자신의 ‘트루스소셜’을 통해 “혁명적으로 멋진 일이 일어나지 않는 한 오늘 밤 한 문명(civilization) 전체가 사라져 다시는 되돌릴 수 없을 것”이라고 말했다. 이 발언은 그가 최종 협상 시한으로 정한 7일 오후 8시(미 동부 시간)를 12시간 앞두고 나왔다.
앞서 트럼프 대통령은 트루스소셜에 협상 시한을 강조하며 “시간은 많지 않다. 그들(이란)에게 지옥문이 열릴 것”이라거나 “빌어먹을 해협을 열어라. 안 그러면 지옥에서 살게 될 것”이라고 했다. 그런가하면 “‘발전소의 날’, ‘교량의 날’이 될 것”이라며 민간 시설 타격을 암시하기도 했다.
헝가리를 방문 중인 제이디 밴스 부통령도 압박 수위를 높였다. 밴스 부통령은 기자회견에서 “미국은 지금까지 사용하지 않기로 했던 도구들을 툴킷(toolkit)에 보유하고 있다”며 “이란 측이 노선을 바꾸지 않는다면 대통령은 이를 사용하기로 결정할 것”이라고 말했다.
트럼프 대통령과 밴스 부통령의 발언이 이어지자 정가와 소셜미디어에서는 미국이 이란에 핵무기를 사용하는 것 아니냐는 관측이 제기됐다. 정치 전문 매체 ‘폴리티코’는 “트럼프 대통령이 최악의 시나리오, 즉 핵무기를 사용할지도 모른다는 우려가 나온다”고 보도했다.
● 백악관 “부통령 발언 중 핵무기 암시 전혀 없어”
백악관 신속대응팀은 공식 엑스(X) 계정을 통해 “부통령의 발언 중 그 어떤 것도 무엇인가를 ‘암시’하지 않는다. 이 멍청이들아(buffoons)”라고 밝혔다.
캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 “이란 정권은 오후 8시까지 이 순간에 부응해 미국과 협상해야 한다”며 “상황이 어떻게 돌아가고 있는지, 대통령이 무엇을 할지는 오직 대통령만이 알고 있다”고 말했다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
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