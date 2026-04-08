손흥민, 시즌 첫 필드골 넣고 ‘찰칵’…LA FC는 3-0 대승

손흥민(34·LA FC)이 드디어 시즌 첫 ‘필드골’을 터뜨렸다. LA FC는 3-0 대승을 거뒀다.
손흥민은 8일 안방 경기로 열린 열린 크루스 아술(멕시코)과의 2026 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 8강 1차전에 선발 출전해 전반 30분 팀의 선제골을 넣었다.
역습 찬스에서 상대 오른쪽 지역을 파고든 마티외 슈아니에르의 낮은 크로스를 달려들며 왼발로 골망을 흔들었다.
이전까지는 시즌 첫 공식전이었던 2월 18일 레알 에스파냐(온두라스)와의 대회 1회전 1차전에서 페널티킥을 넣은 게 이번 시즌 유일한 득점이었다.
이후 챔피언스컵과 미국 메이저리그사커(MLS) 정규리그는 물론 홍명보호에 합류해 치른 3월 A매치(국가대항전) 2연전에서도 골이 없었다.
손흥민은 A매치를 포함해 12경기 만에 득점포를 가동했다. 손흥민은 이번 시즌 공식전 11경기에서 2골 11도움을 기록 중이다.
손흥민의 활약으로 이날 1차전에서 완승을 거둔 LAFC는 4강 진출에 유리한 고지를 점했다.
챔피언스컵은 방문 다득점 원칙을 적용해 LA FC는 2차전에서 4골 차 이상으로만 패하지 않으면 준결승에 오를 수 있다.
김정훈 기자 hun@donga.com
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