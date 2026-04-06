단짠의 정석? “콜라에 땅콩 섞어 마셔요” 日강타한 레시피

최근 일본에서 콜라에 볶은 땅콩을 넣어 마시는 이색 레시피가 화제다.
일본 젊은 층 사이에서 새로운 트렌드로 떠오르는 이 조합은 그야말로 ‘단짠’의 정석이다. 비주얼도 생소한데, 탄산이 가득한 콜라 표면에 소금에 볶은 땅콩이 둥둥 떠있는 모습이 보는 이들의 호기심을 자극한다.
이번 유행의 시작에는 약 2200만 회의 조회수를 기록한 미국인 소셜미디어 이용자의 게시글이 있다. 그는 최근 “미국 남부의 전통”이라며 콜라 병 안에 땅콩이 담긴 사진을 공유했다. 이 게시물이 일본 사용자들과 사이에서 퍼졌고 현지 온라인 매체들도 리뷰 콘텐츠를 게시했다.
레시피는 간단하다. 소금에 볶은 구운 땅콩을 취향껏 코카콜라에 섞어 마시면 된다. 해당 레시피는 2013년 코카콜라 공식 홈페이지에도 게시됐던 것으로 보이나 현재는 찾아볼 수 없다.
‘농부의 콜라’라고도 불리는 이 간식은 과거 농업 및 블루칼라 직종 종사자들에게 인기를 얻었던 것으로 알려졌다. 일부 식품 역사학자들은 1920년대에 노동 후 비위생적인 손으로 음식을 만지지 않기 위해 땅콩을 병에 넣어 마시는 방식을 선택했다고 추정한다.
한 누리꾼은 무라카미 하루키의 수필에서 언급된 미국의 독특한 식습관을 직접 확인했다며 반가움을 표하기도 했다. 유명 작가인 하루키의 에세이 ‘더 스크랩’에도 미국인들이 땅콩이 들어간 콜라를 마신다는 문장이 있다.
맛은 어떨까. 짭짤한 땅콩의 소금기가 콜라의 단맛을 극대화해 중독성 있는 맛을 완성한다는 후기가 지배적이다. 땅콩의 바삭한 식감과 콜라의 탄산도 의외로 조화롭다는 평이다.
현재 이 유행은 소셜미디어를 중심으로 국내에도 소개되고 있다.
황지혜 기자 hwangjh@donga.com
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