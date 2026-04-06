트럼프 협상시한 하루 연장…“호르무즈 안 열면 발전소 전멸”

도널드 트럼프 미국 대통령이 5일(현지 시간) 이란과의 협상 시한을 오는 7일 저녁으로 하루 연장한다고 밝히면서 이때까지 호르무즈 해협을 개방하지 않는다면 이란의 핵심 인프라를 전면 파괴하겠다고 경고했다.
트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 자세한 설명 없이 “미국 동부시간 화요일(7일) 오후 8시!”(한국시간 8일 오전 9시)라는 글을 게시했다. 이는 발전소 등 민간 인프라에 대한 공격 유예 시한을 당초 제시했던 6일에서 하루 늦춘다는 의미로 풀이된다. 그는 해당 글을 올리기 약 5시간 전엔 “화요일은 이란에서 ‘발전소의 날’이자 ‘다리의 날’이 될 것”이라며 “이 미친 자식들아(crazy bastards) 그 빌어먹을(FXXkin’) 해협을 열어라. 그렇지 않으면 지옥에서 살게 될 것”이라고 일갈한 바 있다.
트럼프 대통령은 같은 날 월스트리트저널(WSJ)과의 인터뷰에서도 협상 시한을 7일까지로 연장한다고 재차 밝혔다.
그는 “만약 그들(이란)이 화요일 저녁까지 아무런 조치를 취하지 않는다면 발전소와 다리가 하나도 남지 않을 것”이라고 경고했다.
이어 “만약 이란이 협조하지 않고 해협을 계속 폐쇄하려 한다면 전국의 모든 발전소와 다른 시설들을 잃게 될 것”이라고 강조했다.
민간인 피해가 커질 수 있다는 우려에 대해선 “아니다. 그들은 우리가 그렇게 해주길 바란다”며 “(이란 국민은) 지옥에서 살고 있다”고 주장했다.
종전 시점과 관련해선 “조만간 알려주겠다”고 말했다. 이어 “우리는 매우 강력한 위치에 있다”며 “그 나라(이란)는 재건하는 데 20년이 걸릴 것이다. 운이 좋아서 국가를 유지한다면 말이다”라고 덧붙였다.
트럼프 대통령은 지난달 21일 이란에 48시간 내 호르무즈 해협을 개방하지 않을 경우 발전소 시설을 공격하겠다고 경고했다가 같은 달 23일 종전 협상을 이유로 5일간 유예했다. 이후 같은 달 26일 공격 유예 시점을 열흘 연장한 이달 6일로 제시했다가 이날 다시 하루를 연장했다.
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