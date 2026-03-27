“순결이 가장 비싼 혼수?”…中 버스 광고 ‘여성 비하’ 논란 폭발

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  • 입력 2026년 3월 27일 11시 08분

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기사와 직접 관계없는 이미지. 사진=게티이미지뱅크
기사와 직접 관계없는 이미지. 사진=게티이미지뱅크

중국 지방 도시에서 여성의 순결을 혼수로 강조하는 시대착오적인 광고가 시내버스에 게시돼 논란이 확산되고 있다. 공공 교통수단에 무단 부착된 광고가 SNS를 통해 빠르게 퍼지면서 여성 비하와 허위 정보 논란이 동시에 불거졌다.

25일 신황허뉴스 등 현지 매체에 따르면, 전날 사천성 러산시 징옌현의 한 시내버스 외벽에 “순결은 여성이 준비할 수 있는 가장 고귀한 혼수이며, 남성이 줄 수 있는 가장 고귀한 예물이다”라는 문구의 광고가 게시됐다.

광고에는 “자녀는 조상의 유덕이며, 낙태는 혈통을 끊는 행위이자 불임의 원인이 된다”는 등 과학적 근거가 없는 주장도 포함됐다. 전문가들은 이 같은 내용이 여성의 자기결정권을 침해하고 공포를 조장할 수 있다고 지적한다.

중국 사천성에서 여성을 비하하고 낙태에 대한 공포를 조장하는 버스 광고가 게시돼 당국이 강제 철거에 나섰다. 뉴스1
중국 사천성에서 여성을 비하하고 낙태에 대한 공포를 조장하는 버스 광고가 게시돼 당국이 강제 철거에 나섰다. 뉴스1

해당 장면이 담긴 영상이 온라인에서 확산되자 누리꾼들은 “여성을 물건처럼 취급하는 행위”, “시대에 뒤떨어진 문화적 세뇌”라며 반발했다. 특히 “공공기물인 버스에 이런 광고가 어떻게 검토 없이 걸릴 수 있느냐”며 관리 당국을 향한 비판도 거세졌다.

논란이 커지자 교통운수국은 즉시 현장 조사에 착수했다. 조사 결과, 논란이 된 광고의 게시 주체는 현지의 한 분유 업체인 것으로 확인됐다. 특히 해당 기업은 광고 내용을 관할 부처에 사전 신고하거나 정식 승인을 받지 않은 채 무단으로 게시한 것으로 드러났다.

현지 법률 전문가들은 이번 광고가 ‘사회 공공질서를 해치거나 선량한 풍속에 어긋나서는 안 된다’는 중국 광고법을 정면으로 위반했다고 지적했다. 당국은 즉각 광고 철거를 명령하고 구체적인 게시 경위를 파악하기 위해 추가 조사를 진행 중이다.

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최강주 기자 gamja822@donga.com
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