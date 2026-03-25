재계, 에너지 절감 정책에 호응…삼성 ‘10부제’ SK ‘5부제’ 시행

주요 기업들이 잇따라 차량 5부제 및 10부제에 나서며 정부의 에너지 절감 정책에 동참한다고 밝혔다.
25일 삼성은 삼성전자, 삼성SDI, 삼성생명 등 전체 관계사의 국내 모든 사업장에서 차량 10부제를 26일부터 시행한다고 밝혔다. 친환경 차량이나 임산부 등 교통약자 차량 외 임직원들에게 통근버스 이용 등 차량 10부제 동참을 독려할 계획이다. 사업장 내 야외 조경 등 비업무 공간 조명을 50% 소등하고 임직원 퇴근 시 PC 전원 차단 등 에너지 절감 대책도 내놨다.
SK는 전 계열사 국내 사업장에 차량 5부제를 도입한다. 냉방 온도를 26도 이상, 난방 온도는 18도 이하로 유지하고 엘리베이터의 운행층을 제한하는 등 별도의 에너지 절감 계획도 밝혔다. GS도 정부 시책 종료 시점까지 자율적으로 차량 5부제에 동참할 계획이다.
경제단체도 정부의 에너지 절감 정책에 보조를 맞추고 있다. 대한상의는 전국 74개 지역상의에 차량 5부제 등에 동참해달라는 공문을 발송했고, 한국경제인협회는 임직원들에게 대중교통 이용을 권장하며 건물 소등 시간을 앞당길 계획이다.
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