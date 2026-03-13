“내 삼촌은 MIT 교수, 내 피가 더 좋아”…트럼프 매시 비난

도널드 트럼프 미국 대통령이 켄터키주 집회에서 혈통과 학력을 언급하며, 자신이 우월한 유전자를 가졌다고 주장했다.
13일(현지 시간) 미국 매체 피플 등에 따르면, 트럼프 대통령은 11일 켄터키주 헤브런 연설에서 공화당 소속 토마스 매시 의원에 대해 “국회의원으로서도 인간으로서도 완전히 형편없다”고 말했다.
매시 의원은 최근 대통령의 군사 권한을 제한하는 결의안에 찬성하고, 성범죄자 ‘제프리 엡스타인 파일’ 공개를 요구하며 행정부와 견해차를 보여온 인물이다.
트럼프 대통령은 매사추세츠공과대학(MIT) 출신인 매시 의원을 향해 “좋은 대학을 나왔다고 해서 모두 똑똑한 것은 아니다”라고 저격했다.
이어 자신의 삼촌인 존 G. 트럼프 전 MIT 교수를 언급하며 “내 삼촌은 MIT에서 41년 동안 근무한 교수였다. 이는 내가 훨씬 더 좋은 피(Blood)를 가졌다는 의미”라고 말했다.
또한 자신이 펜실베이니아대 와튼 스쿨을 졸업했다는 점을 들어 “가장 입학하기 어려운 학교 중 하나를 나왔기에 나는 정말 똑똑하다”고 덧붙였다.
이에 대해 MIT 대변인은 “존 G. 트럼프가 오래 근무한 교수 중 한 명인 것은 맞으나, 최장 기록 보유자는 아니다”라면서도 “그가 연구자와 교육자로서 학교 발전에 중요한 기여를 했다는 점을 높게 평가한다”고 입장을 밝혔다.
