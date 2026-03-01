누가 최고지도자 돼도 ‘정부 위 정부’ 혁명수비대 장악 쉽지 않을 듯

이란 최고지도자가 지휘하는 직속 군사 조직으로 정규군과 별개로 운영된다. ‘이슬람 수호’를 명분으로 사실상 모든 일을 관장할 수 있다. 이런 막강한 권한을 바탕으로 1979년 창설 뒤 이란의 정치, 경제, 사회 전반을 장악했다는 평가를 얻고 있다. 이란에서 ‘정부 위의 정부’, ‘총을 든 정부’ 등으로 통한다.