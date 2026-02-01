인도 100세 남성, 살인 사건 유죄 뒤집혔다…42년 만에 무죄

인도에서 살인 사건에 연루돼 유죄 판결을 받았던 100세 남성이 42년간 이어진 항소 끝에 무죄를 선고받았다.
5일(현지시간) 타임스오브인디아(TOI)에 따르면 알라하바드 고등법원은 우타르프라데시주 하미르푸르 출신 다니 람(Dhani Ram)에 대해 검찰이 혐의를 충분히 입증하지 못했다며 무죄를 선고했다. 다니 람은 1982년 재산 분쟁과 관련된 살인 사건으로 기소돼 1984년 1심에서 종신형을 선고받았으나, 같은 해 보석으로 풀려난 뒤 항소심 결론을 42년간 기다려왔다.
재판부는 1월 21일자 23쪽 분량 판결문에서 검찰 측 주장에 모순이 있다고 판단했다. 판결문은 두 명의 목격자 진술의 신빙성이 떨어지고, 최초정보보고서(FIR)에 주요 내용이 누락된 데다 사건 전개도 비상식적이라고 지적했다.
또 총격의 실행자로 지목된 마이쿠(Maiku)가 1982년부터 도주 중인 점 등을 들어, 다니 람에게 공범 책임을 인정하기에는 검찰 입증이 부족하다고 봤다. 이에 따라 검찰이 합리적 의심을 배제할 정도로 혐의를 입증하지 못했다고 판단했다.
다니 람은 마이쿠와 함께 범행 현장에 있었다는 이유로 인도형법 302조(살인)와 34조(공동의사)에 따라 공범으로 유죄 판결을 받았다. 공동피고인 사티 딘(Satti Din)은 항소 진행 중 사망해, 다니 람이 사실상 마지막 항소인이었다. 재판부는 의심의 이익을 피고인에게 적용해야 한다며 무죄를 선고했고, 보석 보증도 해제됐다.
