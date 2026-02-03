日 식당 점원에 영수증통 던진 40대 한국인…폭행 혐의 체포

  • 동아일보

글자크기 설정

기사와 직접적 관련 없는 참고사진. 게티이미지
기사와 직접적 관련 없는 참고사진. 게티이미지
일본의 한 식당에서 직원의 서비스가 마음에 들지 않는다는 이유로 물건을 집어 던진 40대 한국인 남성이 폭행 혐의로 체포됐다.

2일 일본 민영 시즈오카방송에 따르면 시즈오카현 하마마쓰시에 거주하는 한국 국적 남성 A 씨(40)는 이날 오후 3시 30분경 하마마쓰시 하마나구의 한 음식점에서 아르바이트하던 여성 점원 B 씨(58)에게 플라스틱 영수증 보관함을 던졌다.

B 씨는 계산 응대를 마치고 식기를 치우며 주방으로 들어가던 순간 통증을 느꼈다. 그는 A 씨가 자신에게 영수증 보관함을 던진 사실을 알아차리고 경찰에 신고했다.

A 씨는 경찰 조사에서 “접객이 마음에 들지 않았다”는 취지로 진술하고, 영수증 보관함을 던진 사실을 인정한 것으로 알려졌다.

과거에도 A 씨는 같은 음식점에서 직원의 서비스가 마음에 들지 않는다며 문제를 일으킨 적이 있는 것으로 전해졌다.

#일본#접객
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스