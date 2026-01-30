美연준 차기 의장에 ‘쿠팡 이사’ 케빈 워시 유력

금리인하 주장하며 트럼프와 ‘코드’ 맞춰
도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 새 의장을 발표할 예정인 가운데, 케빈 워시 전 연준 이사가 유력 후보로 부상하고 있다.
트럼프, 발표 앞두고 워시와 단독 면담
29일(현지시간) 블룸버그 등 외신은 트럼프 대통령이 케빈 워시를 차기 연준 의장으로 지명하기 위한 준비를 하고 있다고 관계자를 인용해 보도했다.
다만, 트럼프 대통령의 공식 발표 전까지는 이 같은 발표가 최종 확정된 것이 아니라고 경고했다.
한 관계자에 따르면 워시는 전날 백악관을 방문해 트럼프 대통령과 단독 면담을 했다. 로이터는 “워시가 트럼프 대통령에게 깊은 인상을 남겼다”고 전했다. 워시는 트럼프 대통령이 차기 연준 의장 후보로 최종 지명한 4인 중 한 명으로 알려져 있다.
최종 후보 명단에는 워시 전 연준 이사와 케빈 해싯 국가경제위원회(NEC) 위원장, 크리스토퍼 월러 연준 이사, 릭 리더 블랙록 글로벌 채권 최고투자책임자(CIO)등이 포함돼 있다.
트럼프 대통령은 워싱턴DC트럼프-케네디 센터에서 열린 다큐멘터리 영화 ‘멜라니아’ 시사회에 참석해 내일 오전 차기 연준 의장을 발표할 것이라고 예고하면서 “금융계에서 매우 존경받고 모든 사람이 아는 인물이 될 것”이라고 말했다. 이어 “매우 훌륭한 선택이 될 것이라고 생각한다”고 덧붙였다.
워시는 2006년부터 2011년까지 연준 이사로 재직했으며, 트럼프 대통령에게 경제 정책 자문을 제공해 왔다. 워시가 지명돼 상원 인준을 통과할 경우, 그는 5월 임기가 만료되는 파월 의장의 후임이 된다. 워시는 현재 한국 커머스 기업 쿠팡의 이사로 재직 중이다.
워시는 최근 몇 달간 금리 인하를 공개적으로 주장하며 트럼프 대통령과 합을 맞췄는데, 이는 오랫동안 인플레이션 매파로 알려져 있던 그의 이미지와는 상반되는 행보였다.
워시가 차기 연준 의장이 될 것이라는 기대감에 주가는 하락했고, 미 국채 금리는 상승했다. 미국 달러는 강세를 이어간 반면 귀금속 가격은 하락했다.
한편 트럼프 대통령은 30일 오전(현지시간) 차기 연준 의장을 공식 발표할 계획이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
