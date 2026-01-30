美 ‘국경 차르’, 협조 전제로 미네소타서 일부 철수 시사

미국 도널드 트럼프 행정부의 국경안보 총괄 책임자가 “연방정부의 접근 방식이 완벽하지 않았다”며 이민세관단속국(ICE) 요원의 잇단 시민 사살과 과잉 단속 논란에 대한 책임을 우회적으로 인정했다.
29일(현지 시간) 톰 호먼 백악관 국경 차르는 ICE 요원의 총격에 시민 2명이 목숨을 잃은 미네소타주 미니애폴리스에서 기자회견을 갖고 “이곳에서 모든 일이 완벽했다는 말을 듣고 싶지는 않다. 완벽한 것은 없다”며 “무엇이든 개선될 수 있다”고 말했다. 그간 트럼프 대통령과 주요 내각 인사들이 ICE 요원의 총격을 정당방위라고 옹호했던 것과 대조된다.
호먼은 “우리가 노력해 온 것은 이 (불법 이민 단속) 작전을 원칙대로(by the book), 더 안전하고 효율적으로 만드는 것”이라며 향후 미니애폴리스 내에서의 이민 단속 방향 전환을 시사했다. 그는 ICE가 길거리, 주택, 사업장 등에서 이뤄지는 ‘무차별(at-large)’ 단속 작전 대신 전통적인 ‘표적 단속’에 집중할 예정이라고 말했다.
다만 호먼은 트럼프 행정부가 이민 단속을 완화하지는 않을 것이라고도 강조했다. 그는 “우리는 임무를 포기하지 않는다. 단지 더 현명하게 수행할 뿐”이라며 “트럼프 대통령은 이 문제를 해결하기를 원하고 내가 해결할 것”이라고 말했다. 그는 시위대를 향해선 “여러분은 (시위의 자유를 규정한) 수정헌법 1조의 권리를 가지고 있다. 저는 이를 지지한다”면서도 요원에 대한 폭력 행위는 “절대 용납할 수 없다”고 경고했다.
주 당국과의 긴밀한 협조를 전제로 미니애폴리스 내에 배치된 ICE 요원을 줄이는 방안도 검토되고 있다. 호먼은 주 정부 측이 아직 재판받지 않은 불법 체류 이민자들을 주 교도소 내에서 ICE 요원들이 체포하는 데 동의했다며 “교도소에 더 많은 요원이 배치되면 거리에 배치된 요원이 줄어들 것”이라고 말했다.
댓글 0