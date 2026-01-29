다카이치 日 총리 ‘통일교 유착’ 의혹 재점화… 총선 앞두고 변수되나

다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리가 과거 통일교로부터 후원을 받았다는 의혹이 새롭게 제기됐다. 다음 달 8일 총선거를 앞두고 집권 자민당의 우세가 점쳐지는 가운데 총리의 통일교 연관설이 하나의 변수로 떠오른 것이다.
29일 아사히신문에 따르면 전날 주간지 슈칸분슌은 다카이치 총리가 대표로 있는 자민당 지부가 개최한 정치자금 파티에 통일교의 우호단체인 ‘세계평화연합 나라현연합회’와 그 관계자들이 총 10만 엔(약 93만 원) 상당의 파티권을 구매했다고 보도했다.
슈칸분슌은 다카이치 총리의 지부의 파티권 구매자 등을 정리한 전자 데이터를 입수했다면서, 이를 확인한 결과 2019년 파티권 자료에서 ‘세계평화연합 나라현연합회’ 명의로 총 4만 엔(약 37만 원)이 입금된 기록이 있다고 전했다. 또한 2012년에는 해당 연합회의 관계자 3명이 총 6만 엔(약 56만 원) 어치의 파티권을 구매했다고 전했다.
앞서 아베 신조(安倍晋三) 전 총리가 2022년 7월 피격 당해 사망한 이후 자민당과 통일교의 유착설이 불거져 크게 사회적 논란이 됐다. 이에 자민당은 같은 해 9월 소속 의원들의 통일교 관련 단체의 모임 참석, 기부금 수령, 파티 수입 등에 대한 조사 결과를 발표했다. 이를 통해 자민당 의원 180명과 통일교와의 접점이 확인됐지만 여기에 다카이치 총리는 포함되지 않았다. 다카이치 총리는 2022년 8월 SNS에 통일교와의 연관성에 대해 “철저히 조사했다”며 “선거 지원 없음. 행사 참석 없음. 금전적 거래 없음”이란 게시물을 올렸다고 아사히신문은 전했다.
다카이치 총리의 사무소는 이번 의혹에 대해 “(당시 조사에)적절히 답변했으며, 이후에 보고해야 할 새로운 접점은 없다”면서 “(정치 자금 등은)법령 규정에 따라 적절히 처리하고 있다”고 밝혔다. 통일교 측으로는 답변이 없었다고 아사히는 전했다.
댓글 0