日서 파는 술잔에 점 두 개…들여다 보니 ‘황당’

최근 일본 시마네현 오키섬에서 촬영된 사진. 서경덕 성신여대 교수 페이스북 갈무리

오키섬은 2024년 독도 영유권을 주장하는 집회가 열렸던 곳으로 알려졌다. 섬 곳곳에는 한국이 독도를 불법 점거하는 것처럼 거짓으로 선전하는 광고판이 설치된 것으로 전해졌다.