美 11세 아들, 총기로 부친 살해…“게임기 압수에 화 나서”

미국에서 게임기를 압수당해 격분한 11세 소년이 총을 쏴 아버지를 숨지게 한 비극적인 사건이 벌어졌다.
17일(현지시간) 영국 가디언 등 외신에 따르면 미국 펜실베이니아주 던캐넌에 거주하는 A 군(11)이 아버지를 총으로 쏴 살해한 혐의로 기소됐다.
사건은 지난 13일(현지시각) 오전 3시20분경에 발생했다. 경찰은 “의식이 없는 남성이 있다”는 신고를 받고 현장에 출동했고, 자택 침대에서 머리에 총상을 입고 숨진 더글러스 디츠 씨(42)를 발견했다.
사건 당일은 A 군의 11번째 생일이었고, 그는 침실로 들어가 어머니에게 “내가 아빠를 죽였어”라고 소리쳤다고 한다. 당시 A 군의 어머니는 총소리에 놀라 잠에서 깼고, 남편을 깨우려고 했으나 일어나지 않아 불을 켜보니 피를 흘리고 있었다고 말했다. 또 폭죽과 비슷한 냄새를 맡았다고 경찰에 진술했다.
경찰에 따르면 총격 사건은 자정 넘어 이들 부부가 잠든 시간에 발생했다. A 군은 아버지가 닌텐도 스위치 게임기를 압수해 총기 금고에 넣어둔 것에 화가 났던 것으로 조사됐다.
그는 이전에 압수당했던 닌텐도 게임기를 찾던 중 금고를 열었고, 그 안에서 게임기와 총을 발견한 것으로 전해졌다. 이후 A 군은 금고에서 총을 꺼내 총알을 장전한 뒤 아버지 침대 쪽으로 걸어갔고, 방아쇠를 당겨 아버지를 향해 총을 발사했다.
경찰 조사에서 A 군은 ‘총을 쏘면 무슨 일이 일어날 거라 생각했느냐’는 경찰의 질문에 “화가 났었다. 무슨 일이 벌어질지 생각해본 적은 없다”고 답했다.
A 군은 이 부부가 지난 2018년 입양한 아이였던 것으로 파악됐다.
현재 A 군은 보석이 허가되지 않아 페리 카운티 교도소에 수감된 상태다. 그는 오는 22일 열리는 재판에 출석할 예정이다.
가디언은 총기가 만연한 미국에서 아이들이 얼마나 쉽게 총기를 구할 수 있는지 보여준다고 지적했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
