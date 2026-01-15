“유럽 출신 아니면 1만7000원 더 내” 루브르, 입장료 차등 적용

프랑스 파리의 루브르 박물관이 비유럽 국가 출신 관람객을 대상으로 입장료를 45% 인상하면서 ‘이중 가격제’를 둘러싼 논란이 프랑스 안팎으로 번지고 있다. 파리를 찾는 한국인 관광객을 포함한 비유럽권 방문객의 비용 부담도 함께 커질 전망이다.
AFP 통신 등에 따르면 루브르는 14일(현지시간)부터 비유럽권 성인 관람객의 입장료를 기존 22유로에서 32유로로 올렸다. 한화로는 약 5만5000원 수준이다.
유럽연합(EU) 회원국과 아이슬란드, 리히텐슈타인, 노르웨이를 제외한 국가에서 온 방문객은 이전보다 1인당 약 1만7000원을 더 부담해야 한다.
이 같은 요금 인상은 루브르에만 국한되지 않았다. 베르사유 궁전, 파리 국립 오페라 극장, 루아르 지역의 샹보르 성 등 도 유사한 방식으로 방문객의 입장료를 조정했다.
● 차별 논란 확산…노조·학계 반발, 정부는 재정 필요성 강조
프랑스 안팎에서는 국적에 따라 요금을 달리 받는 이중 가격제가 사실상 차별에 해당한다는 비판이 제기되고 있다. 루브르 박물관 노동조합은 이번 정책을 “철학적·사회적·인도적 차원에서 충격적”이라고 평가했다.
노조는 이집트·중동·아프리카 유물 등 약 50만 점의 소장품이 특정 국가의 자산이 아니라 인류 전체의 유산인 만큼, 국적에 따른 가격 차등은 설득력이 약하다고 주장했다. 현장 운영에 대한 우려도 나온다. 요금 차등 적용 과정에서 직원들이 관람객의 신분증을 일일이 확인해야 해 업무 부담이 크게 늘어날 수 있다는 지적이다.
학계의 시선도 곱지 않았다. 프랑스 지리학자 파트리크 퐁세는 르몽드 기고문에서 루브르의 결정을 “노골적인 민족주의 회귀”라고 평가했다. 외국인 관광객 입장료를 대폭 인상한 도널드 트럼프 미국 행정부 정책과 비교하기도 했다.
반면 프랑스 정부는 재정적 필요성을 앞세우고 있다. 정부는 추가로 확보한 재원을 국가 유산 관리에 투입하겠다는 방침을 내놨다.
