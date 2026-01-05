마두로 경호팀 대부분 숨져…NYT “민간인 포함 80명 사망”

미국의 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포 과정에서 마두로 대통령의 경호팀 대다수가 미군에 살해됐다고 베네수엘라 측이 밝혔다. 또 이번 미군 작전으로 인한 사망자 수는 80명에 달한다는 외신 보도가 나왔다.
미 일간 뉴욕타임스(NYT) 등 외신에 따르면 블라디미르 파드리노 베네수엘라 국방부 장관은 4일(현지시간) 오전 방송 연설에서 “이번 작전으로 전날 마두로 경호팀 대부분과 군인, 무고한 민간인들이 살해됐다”고 말했다.
파드리노 장관은 “우리 군은 미국이 마두로 대통령 부부를 납치한 비겁한 행위를 단호히 거부한다“며 ”이는 경호팀, 군인, 무고한 민간인 상당수를 냉혹하게 살해한 행위“라고 규탄했다.
그는 정확한 사상자 수는 밝히지 않았다. 다만 NYT는 베네수엘라 고위 당국자를 인용해 전날 미군의 공격으로 사망한 인원이 마두로 대통령 경호 인력과 민간인을 포함해 80명으로 집계됐다고 추정했다. 베네수엘라 당국자는 사망자 수 집계치가 더 늘어날 수 있다고 밝혔다.
파드리노 장관은 델시 로드리게스 부통령이 대통령 권한대행 역할을 맡게 된 것을 지지하며 자국 군대가 전국적으로 동원돼 주권을 보장하고 있다고 말했다.
마두로 체포 임무를 맡은 미군 특수부대 델타포스 대원들은 전날 마두로 대통령의 안전가옥을 급습해 신병을 확보했으며, 이후 마두로 대통령과 부인을 미국으로 압송했다.
당시 델타포스 대원들은 전날 오전 마두로 대통령의 은신처에 도착한 뒤 약 3분 만에 그가 있는 위치를 파악했고, 건물에 진입한 지 약 5분 후 마두로 대통령을 체포했다.
미군은 지난 2일 밤부터 3일 새벽까지 베네수엘라 수도 카라카스를 비롯해 미란다·아라과·라과이다주 등을 타격했다. 공습 대상 지역 중에는 카라카스 공항 서쪽 해안가의 저소득층 주거 지역인 카티아 라마르의 아파트 건물도 포함돼 일부 주민이 숨진 것으로 전해졌다. 이번 작전과 관련해 미군 사망자는 없었던 것으로 알려졌다.
미국은 마두로 대통령을 마약 테러 혐의로 기소해 사법 절차를 진행 중이다. 이번 작전을 둘러싸고 베네수엘라 정부는 미국의 무력 개입이 주권 침해에 해당한다고 반발하고 있다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
