아이들 다칠까봐 180kg 고무공 몸으로 막은 디즈니랜드 직원

미국 플로리다주 디즈니랜드에서 공연 도중 객석을 향해 굴러오던 대형 고무공을 직원이 온몸으로 막아 큰 피해를 막은 영상이 화제가 되고 있다.
31일(현지시간) 틱톡과 X(옛 트위터) 등에는 디즈니랜드 공연 중 거대한 고무공을 직원이 막는 영상이 올라왔다. 해당 공연은 영화 인디애나존스 속 유명한 장면을 재현했다. 주인공인 인디애나존스가 사원 탐험 중 굴러오는 거대한 바위에 쫓기는 장면을 연출한 것이다.
그런데 무대 상단에서 굴러온 고무공이 바닥에 한 번 튀긴 후 정해진 궤도를 이탈해 객석을 향하기 시작했다. 당시 객석에는 어린이 관객이 대부분이어서 큰 사고로 이어질 수 있었다.
굴러가던 공을 보고 있던 한 직원이 침착하게 앞으로 나와 공을 온몸으로 막았다. 공의 무게는 180㎏으로 공에 부딪힌 직원은 순식간에 뒤로 나가 떨어졌다. 하지만 그 덕분에 공의 진로는 다시 바뀌어 관객들의 피해는 발생하지 않았다.
디즈니 측은 NBC 방송에서 “회복 중인 우리 직원을 지원하는 데 집중하고 있다”고 밝혔다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
