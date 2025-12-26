도요토미 동상 목 잘려…잡고보니 만취 日경찰관

  • 동아닷컴

  • 입력 2025년 12월 26일 16시 26분

글자크기 설정

일본 나고야시 상점가 입구에 설치된 도요토미 히데요시 동상이 지난 8월 훼손된 가운데, 최근 현직 경찰관이 용의선상에 올랐다. ⓒ뉴시스
일본 나고야시 상점가 입구에 설치된 도요토미 히데요시 동상이 지난 8월 훼손된 가운데, 최근 현직 경찰관이 용의선상에 올랐다. ⓒ뉴시스
지난 8월 일본 아이치현 나고야시 상점가에서 도요토미 히데요시 동상이 훼손된 사건과 관련해, 현직 경찰관이 용의선상에 올랐다. 에히메현 경찰관이 출장 중에 술에 취한 상태로 동상의 머리를 부러뜨린 정황이 포착됐다.

25일 NHK 등 현지 언론에 따르면, 일본 경찰은 지난 8월 나고야시 상점가에서 발생한 도요토미 히데요시 동상의 머리 훼손 사건에 대해 에히메현 경찰 소속 남성 경찰관과 민간인 등 2명을 용의자로 특정해 수사를 진행하고 있다.

일본 나고야에 세워진 도요토미 히데요시의 동상의 목이 훼손됐다. (출처=엑스) /뉴스1
일본 나고야에 세워진 도요토미 히데요시의 동상의 목이 훼손됐다. (출처=엑스) /뉴스1

용의 경찰관은 당시 나고야시에 출장을 와 있던 중 8월 19일 밤 술에 취한 상태로 상점가 입구에 설치된 동상의 머리 부분을 양손으로 붙잡아 비틀어 목을 부러뜨린 것으로 파악됐다. 에히메현 경찰본부 감사관실은 사건 경위를 살핀 후 필요한 조치를 하겠다는 입장을 전했다.

경찰은 같은 달 23일 새벽, 나고야시에 거주하는 또 다른 남성이 이미 훼손된 동상의 머리 부분을 발로 차 떨어뜨리는 장면도 확보했다.

훼손된 도요토미 히데요시 동상은 강화 플라스틱 재질로, 2013년 지역 상권 활성화를 위해 자영업자 도키타 가즈히로 씨가 기증했다. 도키타 씨는 NHK 인터뷰에서 “수사가 진전돼 한숨을 돌렸다”며 “있어서는 안 될 일”이라고 말했다.

도요토미 히데요시는 16세기 말 일본을 통일한 뒤 임진왜란을 일으킨 인물이다. 해당 상점가 입구 교차로에는 히데요시 동상 외에도 오다 노부나가, 도쿠가와 이에야스 동상이 함께 설치돼 있다. 이른바 일본 ‘전국시대 3영걸’을 상징하는 조형물들이다.

#도요토미히데요시#일본#경찰#동상훼손#머리#나고야
김수연 기자 xunnio410@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스