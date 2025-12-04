트럼프, 소말리아 출신 의원에게 “미국서 쫓겨나야 한다”

최근 소말리아 이민자들에 대한 대규모 추방 방침을 밝힌 도널드 트럼프 미국 대통령이 3일(현지 시간) 소말리아 출신인 일한 오마르 미 연방 하원의원(민주당·미네소타)에 대해 “쫓겨 나야 한다”며 거친발언을 쏟아냈다.
이날 트럼프 대통령은 백악관에서 취재진에게 “그녀(오마르 의원)가 하원의원으로 있는 건 용납될 수 없다. 사람들이 분명히 그 점을 검토 중일 것”이라며 “그녀는 우리나라에서 쫓겨나야 한다”고 말했다.
오마르 의원은 8살 때인 1995년 소말리아 내전을 피해 미국으로 이민 왔다. 25년 전인 2000년 미국 시민권을 취득했다. 2019년 소말리아계 출신으로는 처음으로 하원에 입성한 인물이기도 하다. 이날 트럼프 대통령은 오마르 의원에 대해 “자기 형제와 결혼했다고 한다. 이건 사기다. 그녀는 지금 부인하려 하지만, 막 일어난 일이어서 부인할 수 없다”며 사실로 확인되지 않은 주장을 펴기도 했다.
트럼프 대통령은 최근 몇달 동안 오마르 의원을 여러차례 공격했다. 지난달에도 트루스소셜에 “오마르 의원은 돌아가야 한다!”는 내용의 글을 게시했다. 또 2일 내각회의에선 오마르 의원을 “쓰레기, 악취가 난다”라고 비난하며 “소말리아 사람들은 일하는 사람들이 아니다. 그들은 불평만 할 뿐 아무것도 하지 않는다”고 주장했다. 미국내 소말리아계는 대부분 민주당 강세 지역인 미네소타주에 거주하고 있다.
트럼프 대통령의 맹비난에 대해 오마르 의원은 이날 X에 “트럼프 대통령이 나한테 집착하는 게 소름 돋는다”며 “당신의 편협한 메시지는 통하지 않을 것이다. 소말리아계 미국인은 여기에 머무를 것”이라고 반박했다.
댓글 0