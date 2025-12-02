中 SNS서 한국 군경 코스프레…기이한 행동으로 공권력 희화화

중국의 주요 소셜네트워크서비스(SNS)에 한국 군복과 경찰 제복을 입고 촬영한 코스프레 영상이 확산하며 공권력 희화화 논란이 제기됐다.
2일(현지 시간) 펑파이신문 등 현지 매체에 따르면 최근 웨이보와 샤오홍슈, 더우인 등 SNS에 한국 군복이나 경찰 제복을 본뜬 복장을 착용한 중국인들의 영상과 사진이 잇달아 올라왔다.
일부는 ‘경찰(police)’이라는 문구가 적힌 조끼를 입거나 한국 군복과 비슷한 상의에 모형 장총을 들고 포즈를 취했다. 경찰의 유흥업소 불법 행위 단속을 과장해 흉내 내며 장난치는 영상 등도 별다른 제재 없이 공유되는 상황이다.
서경덕 성신여대 교수는 이날 보도자료를 통해 “최근 중국에 거주하는 많은 한국인이 제보해 줬다”며 “확인해 보니 한국 군복 및 경찰 제복을 입고 기이한 행동을 벌이는 많은 영상이 퍼지고 있다”고 지적했다.
서 교수는 “무엇보다 한 나라의 공권력을 희화화한다는 건 그 나라의 신뢰도를 하락시키는 행위”라며 “자칫 한국 군복 및 경찰 제복을 입고 사칭 범죄가 일어난다면 국가 이미지에도 큰 타격을 입을 수밖에 없다”고 우려했다.
이어 “한국 군경은 중국 공안과 협조해 유사한 상황이 발생하지 않도록 조치를 취해야만 할 것”이라고 강조했다.
그러면서 중국 누리꾼들을 향해 “더 이상 한국 공권력의 조롱을 멈추고, 다른 나라에 대한 기본적인 예의를 갖추길 바란다”며 자제를 요청했다.
서 교수에 따르면 한국뿐만 아니라 중국에서도 군복과 경찰 제복을 무단으로 제작·유통하는 행위는 법적 처벌 대상이다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
