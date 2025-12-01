트럼프 “베네수엘라 영공 폐쇄”… 해상 이어 공중서도 軍작전 임박

지난달 29일 도널드 트럼프 미국 대통령이 베네수엘라 영공을 폐쇄한다고 밝혔다. 해상에 이어 공중에서도 미군의 공격이 이뤄질 수 있다는 전망이 나온다.
이날 트럼프 대통령은 트루스소셜을 통해 “모든 항공사와 조종사, 마약상과 인신매매자들에게 전한다. 부디 베네수엘라의 상공과 주변의 영공 전체를 폐쇄된 것으로 간주하라”고 썼다. 앞서 지난달 21일 미 연방항공청(FAA)은 베네수엘라 주변의 “심각해지는 안보 상황과 군사활동 고조”를 이유로 베네수엘라 영공을 비행하는 항공사에 주의보를 발령한 바 있다. 이에 베네수엘라는 “영공 주권에 영향을 미치려는 식민주의적 위협”이라며 즉각 반발했다.
앞서 트럼프 행정부는 마약 밀매 차단을 이유로 베네수엘라 인근 해역에 세계 최대 핵추진 항공모함 ‘제럴드 포드’를 배치했다. 또 마약 운반 의심 선박에 공격을 가해 최소 80명이 숨졌다. 이와 관련해 워싱턴포스트(WP)는 미군이 올 9월 카리브해에서 마약 운반 의심 선박을 공습할 당시 2명의 생존자가 있었지만, 피트 헤그세스 국방장관의 명령에 따라 이들마저 살해했다고 28일 보도했다. WP는 전문가 등을 인용해 미군의 베네수엘라 선박 공격이 국제법상 불법이며, 전쟁범죄가 될 수 있다고 전했다. 특히 2명의 생존자에 대한 추가 공격 사건은 미 의회에서 공화당 의원들도 진상 조사를 강하게 요구하고 있어 향후 논란이 더욱 커질 수 있다.
추수감사절을 맞은 지난달 27일 트럼프 대통령은 세계 각지의 미군과 화상으로 통화하면서 해상뿐 아니라 지상에서도 베네수엘라의 마약 밀매자들을 차단하기 시작할 거라고 말했다. 다만, 마약 밀매는 명분일 뿐 실제로는 반미, 좌파 성향인 니콜라스 마두로 정권 교체나 석유 확보가 목적이라는 시각도 있다. NYT는 “트럼프가 베네수엘라 석유 매장량에 관심을 보여왔다”고 전했다.
트럼프 행정부가 미국의 안방 격인 중남미에서 영향력 확대에 나선 가운데, 지난달 28일 트럼프 대통령은 미국으로의 마약 밀매에 관여한 죄로 자국에서 징역을 살고 있는 후안 오를란도 에르난데스 전 온두라스 대통령을 사면하겠다고 밝혔다. 보수 친미주의자인 에르난데스 전 대통령은 퇴임 직후인 2022년 2월 체포돼 같은 해 4월 미국에 인도됐다.
