내달 결혼 앞두고 순직한 홍콩 소방관…여친 “내 슈퍼히어로 떠났다”

홍콩 고층 아파트 화재 진압 도중 순직한 현지 소방관이 내달 결혼을 앞두고 있었던 것으로 알려졌다.
홍콩 현지에서는 그에 대한 추모가 이어졌고 홍콩 소방청은 홈페이지 화면을 흑백으로 바꿨다.
27일 홍콩01 등 현지 매체에 따르면 소방관 호와이호우(何偉豪·37)는 전날 오후 홍콩 북부 타이포 구역의 31층짜리 주거용 고층 아파트 단지인 웡 푹 코트(Wang Fuk Court)에서 발생한 화재를 진압하던 도중 불길에 휩싸였다.
그는 화재 발생 현장에 가장 먼저 도착한 소방대원 중 하나였다. 화재 발생 직후인 26일 오후 3시 1분쯤부터 수색작업을 벌이다가 3시 30분 동료와 연락이 끊겼다.
동료들은 약 30분 만에 건물 밖 공터에서 얼굴에 심한 화상을 입은 채 쓰러진 그를 발견해 병원으로 옮겼지만, 4시 45분 숨을 거뒀다.
그의 죽음에 대해 동료들과 시민들도 애도를 표하고 있다. 홍콩 소방청은 홈페이지를 흑백으로 바꿔 그를 애도했다.
그의 동료들도 소방학교 시절 그와 찍은 사진을 공유하며 “우리는 너를 잊지 않을 것이야. 편히 쉬어”라고 적었다.
특히 그는 10년간 사랑을 나눈 여자친구와 다음 달 결혼을 앞두고 있던 것으로 알려졌다. 그는 인스타그램에서 방화복을 입고 여자친구를 들고 찍으며 활짝 웃는 사진을 올리는 등 그의 연인에 대한 애정을 자주 표현했다.
그의 여자친구는 이날 소셜네트워크서비스(SNS)에 올린 글에서 “나의 슈퍼히어로가 임무를 마치고 크립톤으로 갔다”고 적었다. 이어 “당신은 나의 자랑이야. 하지만 나는 받아들일 수가 없어. 당신의 손을 다시 잡을 수 있으면 좋겠어”라고 적었다. 크립톤은 영화속 슈퍼맨의 고향 행성이다.
