홍콩 아파트 화재 27시간만에 불길 통제…최소 55명 사망

사망자 최소 55명에 실종자만 200여 명이 발생한 홍콩 고층 아파트 단지 화재가 발생 하루를 넘겨 진화 단계에 진입했다.
27일 중국중앙TV(CCTV)와 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 홍콩 행정수반인 존 리 행정장관은 이날 오후 6시경(현지 시간) 언론브리핑에서 “현재 홍콩 타이푸 웡 푹 코트에서 불이 난 7개 동 건물의 불길이 전부 통제됐다”고 밝혔다.
리 장관에 따르면 이번 화재 사망자 수는 현재까지 55명이며 구조대원들이 생존자 55명을 추가 구조했다고 설명했다. 같은 시간 기준 부상자는 76명이다.
그는 이날 새벽 브리핑에서는 주민 279명이 행방불명이라고 밝혔지만, 이후 홍콩 소방당국은 실종자 수와 관련한 구체적인 상황을 추가로 언급하지 않고 있다.
이번 화재는 전날 오후 2시 52분경 홍콩 북부 타이포 구역의 31층짜리 주거용 고층 아파트 단지인 웡 푹 코트에서 발생했다. 이 아파트 단지에는 모두 8개 동이 있고 이중 7개 동에서 불이 났다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
