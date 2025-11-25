트럼프 “내년 4월 中 방문할 것…시진핑과 통화에서 초청 수락”

“방중 이후 시진핑 국빈 방미도 초대”
도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 전화통화 뒤 “내년 4월 중국을 방문할 것”이라고 24일(현지 시간) 밝혔다. 트럼프 대통령은 시 주석이 내년 안에 미국을 국빈 방문할 것이라고도 했다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜을 통해 “나는 방금 중국의 시 주석과 매우 좋은 전화 통화를 했다”며 이같이 적었다.
트럼프 대통령은 “이번 통화는 3주일 전 한국에서 있었던 매우 성공적인 회담의 후속”이라며 “그때 이후 (미중) 양측은 우리의 합의를 최신이자 정확한 상태로 유지하는 데에 상당한 진전을 이뤘다”고 했다. 이는 경주 APEC 당시 이뤄진 미국-중국 정상회담을 가리킨 것이다.
이어 “이를 위해 시 주석은 내게 (내년) 4월 베이징 방문을 제안했고, 난 이를 수락했다”고 밝혔다. 그러면서 “시 주석이 그 해 (4월 트럼프 방중 이후) 미국을 국빈 방문할 때엔 내가 답례할 것을 약속했다고”이라고 전했다.
다만 시 주석이 방미 초대를 수락했는지에 대한 중국 측 발표는 아직 나오지 않은 상태다.
트럼프 대통령은 시 주석과의 통화에서 우크라이나·러시아, 펜타닐, 대두, 미국 농산물 등 많은 주제에 대해 논의했다고 밝혔다. 관심이 쏠렸던 대만 문제에 대한 언급은 없었다.
신화통신에 따르면 시 주석도 “지난달 우리는 한국 부산에서 성공적으로 회담을 열어 많은 중요 합의를 달성했고, 중미 관계라는 이 거대한 배가 안정적으로 전진하도록 조정하고 동력을 불어넣음으로써 세계에 긍정적 신호를 발신했다”고 말했다.
이어 “중국과 미국이 협력하면 모두에 이롭고 싸우면 모두가 다친다는 것은 실천을 통해 반복 증명된 상식으로, 중·미의 상호성취·공동번영은 눈에 보이고 손에 잡히는 현실”이라면서 양국이 긍정적인 추세를 유지하도록 촉구했다.
트럼프 대통령은 1기 행정부 첫 해인 2017년 11월 베이징을 방문한 바 있다. 내년 방중이 성사되면 8년 5개월 만의 재방문이 된다. 시 주석이 트럼프 대통령의 초청에 응할 경우 양국 정상이 같은 해 상대국을 방문하는 사례가 될 것으로 보인다.
트럼프 대통령과 시 주석은 지난달 30일 한국 부산에서 만나 무역합의를 도출했다. 약 한 달 만에 소통을 재개하면서 관계 개선 흐름을 이어가는 모양새다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
