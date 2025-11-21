中외교부 “日, 군국주의 옛길 걷는다면 中인민이 용납 안할 것”

다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 발언’ 이후 중국과 일본 양국 간 갈등이 격화되고 있는 가운데 중국 정부는 다카이치 총리에게 해당 발언을 철회하라고 재차 요구했다. 중국에서는 일본 관련 콘서트가 취소되고 애니메이션 상영이 중단되는 등 파장이 커지고 있다.
마오닝 중국 외교부 대변인은 21일 브리핑에서 “다카이치 총리가 대만 관련 잘못된 발언을 공개적으로 발표하며, 대만해협에 대한 무력 개입 가능성을 암시함으로써 중·일 관계의 정치적 기반을 훼손하고 중국 국민의 공분을 불러일으켰다. 중국은 이에 단호히 반대한다. 국제사회가 더 주목해야 할 것은, 일본의 진정한 의도가 무엇인지 일본이 여전히 평화 발전의 길을 고수할 수 있을지 여부”라고 했다.
그러면서 “일본 측이 진정으로 중·일 전략적 상호 호혜 관계를 발전시키고, 새 시대 요구에 부합하는 건설적이고 안정적인 관계를 구축하고자 한다면, 중·일 4개 정치 문서의 정신과 한 정치적 약속을 준수하고, 즉시 잘못된 발언을 철회하며, 대(對)중 약속을 실질적인 행동으로 보여줘야 한다”고 강조했다.
그는 “제2차 세계대전 승리 후 카이로 선언, 포츠담 선언, 일본 항복 문서 등 국제 법률 문서들은 패전국으로서 일본의 의무를 명확히 규정하고 있다”며 “만약 일본이 군국주의의 옛길을 다시 걷고, 평화 발전 약속을 저버리며 전후 국제 질서를 파괴하려 한다면 중국 인민은 결코 용납하지 않을 것이며 국제사회도 허용하지 않을 것이다. 결국 실패로 끝날 수밖에 없다”고 경고했다.
중국과 일본의 갈등은 다카이치 총리의 발언에서 시작됐다. 다카이치 총리는 지난 7일 중의원 예산위원회에서 대만 유사시 일본의 집단적 자위권을 행사할 수 있는 ‘국가 존립 위기 사태’가 될 수 있다고 발언했다. 현직 일본 총리가 대만 문제에 자위대 투입 가능성을 언급한 것은 처음이라 파장이 컸다.
이에 쉐젠 오사카 주재 중국 총영사는 다음날 엑스(X·옛 트위터)에 다카이치 총리의 발언이 담긴 기사를 첨부하며 “멋대로 들이박아 오는 그 더러운 목은 한순간의 주저 없이 베어버릴 수밖에 없다. 각오가 되어 있느냐”고 적었다가 삭제했다. 외교관이 주재국의 정상을 가리켜 참수하겠다는 취지의 폭언을 한 셈이다.
이후 중국과 일본의 갈등이 날로 커지고 있음에도 다카이치 총리는 21일 기자회견에서 “지난달 시진핑 중국 국가주석과 전략적 호혜 관계의 포괄적 추진 및 건설적이며 안정적인 양국 관계 구축이라는 방향성에 합의했고, 이러한 생각에는 변함이 없다”면서도 대만 발언 철회 여부에 대해서는 “정부 입장은 일관된다”며 기존의 입장을 고수했다.
홍콩 언론에 따르면 공영방송 RTHK에서 지난 16일부터 방영되기 시작한 일본 애니메이션 ‘일하는 세포!!’ 방송이 돌연 중지됐다. 중국과 일본의 갈등이 방송 중단의 원인인지는 불확실하지만 현지 언론은 그럴 가능성이 크다고 분석했다.
홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 19일 중국 베이징에서 일본 여성 싱어송라이터 KOKIA의 콘서트가 공연 시작 30분 전 갑작스레 취소되는 일도 있었다.
티켓 판매사는 “공연장 설비 고장 때문”이라고 취소 이유를 설명했지만, 중국 내 소셜네트워크서비스(SNS)에서는 KOKIA가 오후에도 정상적으로 리허설을 진행했었다며 이 역시 최근 중국와 일본의 갈등 때문이라는 관측이 나온다.
앞서 일본으로 향하던 중국 크루즈선이 승객들의 단체 요구로 일본 접안을 포기하고 다시 중국으로 돌아간 사례도 있었다. 때문에 양국 갈등이 해소되기 전까지는 중국인 관광객의 일본 여행 보이콧 등 사례가 점점 늘어날 가능성도 제기된다.
