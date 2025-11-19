中 “일본산 수산물 수입 금지”…日에 전방위 보복

日여행 자제령-영화 상영 무기연기 이어 수위 높아져
중국이 일본산 수산물 수입을 중지한다는 일본에 통보한 것으로 나타났다.
19일 교도통신에 따르면 중국 정부는 이날 오전 정식 외교 경로를 통해 이 같은 의사를 일본 정부에 전달했다.
중국은 다카이치 사나에 일본 총리가 7일 대만 유사시에 일본이 집단 자위권을 행사할 수 있다는 취지의 발언을 한 이후 연일 보복 조치에 나서고 있다.
앞서 일본 여행·유학 자제령을 발동한 데 이어, 일본 영화의 중국내 상영을 무기한 연기하는 ‘한일령(限日令)’을 발동하기도 했다.
일본산 수산물 수입 중단 조치도 중국의 제재 카드로 보인다. 지난 5일 2년여 만에 재개한 일본산 수산물 수입을 약 보름 만에 중단한 것이다.
중국은 일본이 2023년 8월 후쿠시마 제1원자력발전소 오염수(일본 정부 명칭 ‘처리수’) 방류를 시작하자 일본산 수산물 수입을 전면 금지한 바 있다.
이후 한국 경주에서 열린 APEC 정상회의를 계기로 진행된 중일 정상회담을 마치고, 이달 5일 2년여 만에 홋카이도 냉동 가리비 6t을 수입했다.
하지만 이날 중국은 또다시 수산물 수입을 중단했다. 교도통신은 중국 측이 오염수에 대한 모니터링이 필요하다며 수입을 중지했다고 일본 정부 관계자들의 발언을 인용해 보도했다.
