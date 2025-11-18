추신수, 한국인 최초 MLB 명예의 전당 후보…이치로 이어 亞 두번째 입성할까

추신수 SSG 구단주 보좌역(43)이 한국 선수로는 처음으로 미국프로야구 메이저리그(MLB) 명예의 전당 후보 명단에 이름을 올렸다.
미국야구기자협회(BBWAA)는 18일 2026년 명예의 전당에 입성할 수 있는 새 후보 12명과 기존 후보 15명을 발표했다. 추신수는 콜 해멀스, 라이언 브라운, 맷 켐프, 하위 켄드릭, 대니얼 머피, 헌터 펜스 등과 함께 신규 후보 명단에 포함됐다.
2005년 시애틀에서 빅리그에 데뷔한 추신수는 2020년까지 16시즌 동안 1652경기에 출전해 타율 0.275(6087타수 1671안타), 218홈런, 782타점, 157도루, OPS(출루율+장타율) 0.824를 기록했다.
호타준족 외야수였던 추신수는 세 시즌 20홈런-20도루를 달성했고, 2018년엔 텍사스 구단 최다인 52경기 연속 출루에도 성공했다. 2021년 한국프로야구 SSG에 입단한 그는 4시즌을 더 뛴 뒤 은퇴했다.
추신수는 아시아 선수로는 네 번째 명예의 전당 후보다. 앞서 노모 히데오, 마쓰이 히데키, 스즈키 이치로 등 3명의 일본 선수가 후보로 선정됐다. 이중 이치로는 올해 1월 발표된 투표에서 득표율 99.75%로 명예의 전당에 입성했다. 명예의 전당에 가입하려면 BBWAA 소속 10년 이상 경력을 지닌 기자들의 투표에서 75% 이상 지지를 얻어야 한다. 투표 결과는 내년 1월 21일 발표될 예정이다.
