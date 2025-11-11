독일 이어 스페인 업체도 ‘김치 오류’…라벨에 기모노 입은 日 여성

유럽의 한 마트에서 일본 기모노를 입은 여성의 그림이 그려져 있는 ‘김치 소스’가 판매돼 논란이 일고 있다.
서경덕 성신여대 교수는 11일 “이런 ‘김치 소스’가 판매되면 자칫 유럽인들에게 일본 음식으로 오해를 불러일으킬 수 있는 상황”이라며 이같이 전했다.
그는 “한국의 ‘김치’와 중국의 ‘파오차이’는 엄연히 다른 음식인데, 중국어로 ‘泡菜’(파오차이)라고 번역을 해 놨다”며 “제품의 출처를 알아보니 스페인 업체”라고 설명했다.
최근 독일의 ‘국민마트’로 불리는 알디(ALDI) 자사 홈페이지에서 ‘김치’를 ‘일본 김치’로 소개해 큰 논란이 됐다. 과거에도 이 업체는 김치 제품에 독일어와 이탈리아어로 ‘중국에서 기원 했다’는 문구를 적어 많은 질타를 받았다.
서 교수는 “이러한 상황이 계속해서 발생하는 건 유럽인들이 아시아 문화에 대한 이해도가 낮기 때문”이라며 “K-푸드가 전 세계에 널리 알려지고 있는 지금, 이런 잘못된 표기와 디자인은 당연히 바꿔 나가야만 할 것”이라고 강조했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
