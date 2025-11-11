日정치 여풍… 총리 이어 히로시마 첫 여성 지사 당선

女 광역단체장 3명으로 늘어
일본 혼슈 남부 주고쿠 지방에서 첫 여성 광역단체장이 선출됐다. 아사히신문 등 일본 언론들에 따르면 9일 주고쿠 지방 최대 도시인 히로시마현의 지사 선거에서 무소속 요코타 미카(横田美香·54·사진) 전 부지사가 83.4%를 득표해 당선됐다.
이에 따라 일본의 47개 도·도·부·현(광역자치단체) 지사 중 여성은 요시무라 미에코(吉村美栄子) 야마가타현 지사, 고이케 유리코(小池百合子) 도쿄도지사에 이어 3명이 됐다. 역대 여성 광역단체장으로는 8번째다. 앞서 지난달 다카이치 사나에(高市早苗) 자민당 총재가 총리로 취임하며 일본 헌정사상 첫 여성 총리 시대를 열었다.
주고쿠 지방은 일본 내에서도 보수 성향이 강한 곳이어서, 여성 지사의 탄생이 이례적이라는 평가가 나온다. 히로시마는 기시다 후미오(岸田文雄) 전 총리의 지역구이기도 하다.
요코타 당선인은 승리 확정 후 NHK방송과의 인터뷰에서 “제가 여성이라는 점에서 더 많은 여성의 목소리를 수렴할 수 있으리라 생각한다. 여성이 적은 환경에서 일하면서 여성의 활약에 대해 고민해 온 것을 현정에서 살려 나가겠다”고 말했다.
요코타 당선인은 1995년 농림수산성에서 공직 생활을 시작해 도야마현 부지사 등을 거쳐 올 4월부터 히로시마현 부지사로 재직했다. 그는 집권 자민당뿐 아니라 입헌민주당, 국민민주당, 공명당 등 야당 추천까지 받았다.
