트럼프-시진핑, 30일 오전 11시 경주서 정상회담…관세 등 난제 산적

29일 백악관은 “도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 30일 오전 11시 경주에서 정상회담을 갖는다”고 밝혔다.
트럼프 대통령과 시 주석의 이번 만남은 2019년 6월 일본 오사카에서 열린 주요 20개국(G20) 정상회의 이후 6년 만이다.
세계 경제 규모 1, 2위 국가를 이끄는 두 정상은 이번 회담에서 관세협상과 핵심광물 수출 통제 문제 등을 두고 협상을 벌일 것으로 전망된다.
이번 정상 회담 직전 중국이 희토류 수출 통제를 강화했고 미국은 이에 대중 관세율을 157%까지 높이겠다며 맞불을 놨다. 지난 주말 양국 정부 고위급들이 모여 전쟁의 불씨를 줄여놨지만, 완전히 해결하기 위해 넘어야 할 산이 적지 않다. 특히 두 정상이 이번 회담에서 어디까지 문제를 매듭지을 수 있는지가 관전 포인트다.
특히 관세협상 외에도 중국의 미국산 대두 수입 문제, 펜타닐 원료 규제 강화, 러시아산 원유 수입 중단 등도 논의해야 한다.
일각에선 내일 미중 정상회담 결과가 양측이 상대국에 부과하려는 각종 관세 정책을 수개월 유예하는 수준으로 마무리될 가능성이 클 것이란 전망을 내놓는다. 앞서 상대국 관세 부과 유예 시점이 11월 10일 만료됨에 따라 이를 뒤로 더 미루는 수준에서 합의가 될 것이란 분석이다.
트럼프 대통령은 시 주석과의 회담 종료 후 방한 일정을 끝내고 오후 12시55분쯤 미국행 비행기에 오를 계획이다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0