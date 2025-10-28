동아일보

TV 앞에서 화기애애… 백악관, 트럼프-다카이치 야구 시청 사진 공개

  • 입력 2025년 10월 28일 20시 08분

28일 일본 도쿄에서 정상회담 전 함께 TV로 미국 메이저리그 월드시리즈를 보며 웃는 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 다카이치 사나에 일본 총리. 백악관 트위터
도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 28일 도쿄 정상회담 직전 함께 TV로 메이저리그 경기를 시청하며 웃는 사진이 공개됐다.

이날 백악관은 소셜네트워크서비스 엑스(옛 트위터)에 두 정상의 메이저리그 시청 사진을 공개했다. TV와 의자가 비치된 해당 장소는 트럼프 대통령이 정상회담 전 머물던 대기실로 알려졌다.

사진 왼쪽에는 의자에 앉은 금발 머리 트럼프 대통령의 뒷모습이 담겼다. 오른쪽에는 그를 바라보며 환하게 웃는 다카이치 총리가 있었다. 두 사람은 손을 들어 제스처를 취하기도 했고, 멀리 TV 화면이 켜져 있었다.

다카이치 총리는 이후 정상회담을 시작하며 “방금 트럼프 대통령 방에서 메이저리그를 보고 왔는데, 엘에이(LA) 다저스가 1-0으로 이기고 있다”고 말해 다른 참석자들의 웃음을 자아냈다. 이날 일본 선수 오타니 쇼헤이가 속한 엘에이 다저스는 캐나다 토론토 블루제이스와 월드시리즈 3차전을 벌였다.

이은택 기자 nabi@donga.com
