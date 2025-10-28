TV 앞에서 화기애애… 백악관, 트럼프-다카이치 야구 시청 사진 공개

도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 28일 도쿄 정상회담 직전 함께 TV로 메이저리그 경기를 시청하며 웃는 사진이 공개됐다.
이날 백악관은 소셜네트워크서비스 엑스(옛 트위터)에 두 정상의 메이저리그 시청 사진을 공개했다. TV와 의자가 비치된 해당 장소는 트럼프 대통령이 정상회담 전 머물던 대기실로 알려졌다.
사진 왼쪽에는 의자에 앉은 금발 머리 트럼프 대통령의 뒷모습이 담겼다. 오른쪽에는 그를 바라보며 환하게 웃는 다카이치 총리가 있었다. 두 사람은 손을 들어 제스처를 취하기도 했고, 멀리 TV 화면이 켜져 있었다.
다카이치 총리는 이후 정상회담을 시작하며 “방금 트럼프 대통령 방에서 메이저리그를 보고 왔는데, 엘에이(LA) 다저스가 1-0으로 이기고 있다”고 말해 다른 참석자들의 웃음을 자아냈다. 이날 일본 선수 오타니 쇼헤이가 속한 엘에이 다저스는 캐나다 토론토 블루제이스와 월드시리즈 3차전을 벌였다.
이은택 기자 nabi@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0