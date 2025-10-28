다카이치, 트럼프와 오타니 경기 시청…“다저스가 이기고 있습니다”

“방금 트럼프 대통령 방에서 메이저리그를 보고 왔는데, 엘에이(LA) 다저스가 1-0으로 이기고 있습니다.”
다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리가 28일 도널드 트럼프 대통령과 정상회담 모두 발언에서 이렇게 말하자 배석한 미일 정부 관계자 사이에 긴장이 잠시 풀린 듯 미소가 번졌다. 이날 관계자들이 정상회담장와 와서 서 있었는데 양 정상이 환영식이 끝난 뒤에서도 약 6분 동안 모습을 보이질 않아 궁금증이 커졌다. 하지만 입장이 늦었진 이유가 야구 경기 시청이었던 것을 다카이치 총리가 직접 밝힌 것이다.
이날 회담 시간에는 일본의 오타니 쇼헤이 선수가 소속된 LA 다저스와 토론토 블루제이스의 월드시리즈 3차전이 진행 중이었다. 이에 트럼프 대통령이 자신의 방으로 다카이치 총리를 초대해 함께 잠시 TV를 시청한 것으로 보인다.
이번 트럼프 대통령의 방일에는 오타니 선수의 활약이 미일 관계의 친밀감을 강화하는 ‘다리’ 역할을 하고 있다. 전날 열린 트럼프 대통령과 나루히토 일왕의 접견 자리에서도 야구가 화제가 됐다. 나루히토 일왕은 트럼프 대통령이 오타니 선수를 칭찬한 것을 언급하며 “미국 사회가 일본인 선수를 받아들여 주는 것에 감사드린다”고 했다.
