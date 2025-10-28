日아사히 “한일 정상회담 30일 개최 조율”

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리의 첫 정상회담을 오는 30일에 개최하는 방향으로 양국 정부가 조율 중이라고 일본 아사히신문이 28일 보도했다.
아사히신문에 따르면 다카이치 총리는 경북 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 30일 한국을 찾아 이 대통령과 정상회담을 할 것으로 전망된다.
아사히신문은 “국제 정세가 한층 엄중해지는 가운데 양국 정상 모두 개선 기조에 있는 한일 관계를 유지하려는 의지를 보이고 있다”며 “실제 어떤 대화가 오갈지 주목된다”고 밝혔다.
이 대통령은 지난 21일 페이스북에서 다카이치 총리를 향해 “셔틀 외교를 토대로 양국 정상이 자주 만나 소통할 수 있길 바란다”며 “양국 간, 그리고 양 국민 간 미래지향적 상생 협력을 한층 강화해 나가길 기대한다”는 내용의 취임 축하 메시지를 전했다.
다카이치 총리는 취임 기자회견에서 “한국은 일본에 중요한 이웃 나라이며, 국제사회의 다양한 과제에 대응하기 위해 필요한 파트너”라며 “한국과의 관계를 미래지향적이며 안정적으로 발전시키고 싶다”고 말했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
