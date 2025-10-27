‘탑건’ 최고 전투기 美 슈퍼호넷, 남중국해서 작전 도중 추락

헐리우드 톱스타 톰 크루즈가 주연으로 나온 ‘탑건:매버릭’에 등장하며 국내에서도 잘 알려진 미국의 F/A-18F 슈퍼호넷 전투기가 바다에 추락했다.
27일 AP 등 외신에 따르면 미 해군 태평양 함대는 이날 성명에서 USS 니미츠 항공모함에서 각각 이륙한 전투기와 헬기가 바락에 추락하는 사고가 발생했다고 밝혔다.
전날 오후 2시45분쯤(현지시간) MH-60R 시호크 헬기가 이륙했다가 바다로 추락했고 30분 뒤 F/A-18F 슈퍼호넷 전투기도 추락했다. 헬기와 전투기에 탑승한 인원 전원은 무사히 구조됐다.
미 해군은 “모든 인원은 안정적 상태이며 사고 원인을 조사 중”이라고 했다.
아시아태평양경제협력체(APEC) 참석을 계기로 아시아를 순방 중인 도널드 트럼프 대통령은 대통령 전용기에서 기자들에게 사고를 인지하고 있다며 “불량연료가 원인일 수 있다”고 말했다.
바다에 추락한 F/A-18F 슈퍼호넷은 2022년 개봉한 영화 탑건: 매버릭에서 주인공 톰 크루즈가 몰았던 비행기로 국내에 잘 알려져 있다. 영화에서 슈퍼호넷은 구식 비행기라는 평가를 받으면서도 작전 지역을 저공 침투하는 연출을 그려내며 깊은 인상을 줬다.
한국도 1980년대부터 1990년까지 이어졌던 주력 전투기 도입 사업에서 F/A-18F 슈퍼호넷을 영입하려고 했다가 가격 조건이 맞지 않아 결국 F-16을 들여왔다.
F/A-18F 슈퍼호넷은 그 명성과 달리 올해 잇딴 추락으로 불명예를 안고 있다. 지난해 12월과 올 4월, 5월 연달아 추락 혹은 격추되는 사고를 당했다.
이번 슈퍼호넷 추락에 대해 중국은 미국이 평화를 해치고 있다며 비판적인 입장을 내비쳤다. 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 27일 브리핑에서 “만약 미국이 중국에 제의한다면 중국은 인도주의적 각도에서 출발해 미국에 필요한 협조를 제공한 용의가 있다”면서도 “미국의 군용기가 남해(남중국해)에서 군사 연습을 벌이다 추락했다. 미국이 군함과 군용기를 보내 무력을 과시하는 것은 해상 안전 문제를 야기하고 지역 평화·안정을 파괴하는 근원”이라고 비판했다.
댓글 0