美와 갈등속 中 4중전회… 반도체-AI 자립 투자 초점

오늘 개막… 경제 5개년 계획 논의
성장률 유지 내수 부양 방안 주목
최고위급 지도부 큰폭 물갈이 전망
중국공산당의 최고 권력기구인 ‘중앙위원회 제4차 전체회의(4중전회)’가 20일부터 23일까지 열린다. 미중 무역전쟁이 한창인 가운데, 이달 말 시진핑(習近平·사진) 중국 국가주석의 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회담 참석, 이를 계기로 추진 중인 미중 정상회담을 코앞에 둔 시점이라 이번 4중전회에는 많은 관심이 모아지고 있다.
중국은 5년마다 열리는 공산당 전국대표대회(당대회) 사이에 통상 7차례 중전회(中全會)를 개최한다. 이 중 네 번째 전회를 뜻하는 4중전회는 통상 당의 거시적인 운영 방향을 결정하는 자리다. 다만 올해는 지난해 3중전회부터 개최 일정이 늦어지면서 내년부터 시행할 예정이며, 경제산업 중심 내용을 담은 ‘15차 5개년 계획(2026∼2030년)’이 비중 있게 논의될 예정이다.
특히 도널드 트럼프 미국 대통령의 재집권 이후 미국과의 무역전쟁이 격화했고, 미국이 대(對)중국 기술 통제도 강화하고 있어 중국 또한 ‘신품질 생산력’으로 대표되는 첨단 제조 분야 투자의 중요성을 강조할 것으로 보인다. 특히 인공지능(AI), 반도체 등 첨단 분야에서 기술 자립도를 높여 미국과의 경쟁에서 앞서 나겠다는 계획이 나올 가능성이 크다.
중국이 연 5% 수준의 경제성장률을 유지하기 위해 임금 인상 등 내수 부양 방안을 내놓을지도 관심사다. 블룸버그통신에 따르면 전문가들은 중국의 3분기(7∼9월) 국내총생산(GDP) 성장률을 4.7%로 예상했다. 2분기(4∼6월·5.2%)는 물론이고 연간 목표치인 5% 안팎에 못 미치는 수준이다.
최고위급 지도부의 개편도 있을 것으로 보인다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 지난해 3중전회 이후 간부들에 대한 부패 조사 및 사망 등으로 중앙위원 최소 9명을 교체해야 하는 상황이라고 보도했다.
특히 최근 중국 국방부는 17일 허웨이둥(何衛東) 중앙군사위원회 부주석 등 9명을 당과 군에서 제명한다고 밝혔다. 올 3월 이후 자취를 감췄던 군 서열 3위인 허 부주석을 비롯해 서열 5위이자 시 주석의 측근으로 분류됐던 먀오화(苗華) 전 중앙군사위 정치공작부 주임 등도 제명된 것이다. 홍콩 밍보는 중앙정치국 위원이기도 한 허 부주석 등의 제명에 대해 “문화대혁명 이후 최대 규모의 숙청”이라고 평했다. 이번 4중전회에서 이들의 후임자가 임명될 가능성도 높아졌다.
일각에서는 지도부 교체 과정에서 시 주석의 후계 구도를 점칠 수 있을 것으로 보고 있다. 후진타오(胡錦濤) 전 주석은 1999년 제15기 4중전회, 시 주석은 2010년 17기 5중전회에서 각각 중앙군사위 부주석에 임명됐고 이후 최고지도자에 올랐다.
