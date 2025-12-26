‘남양유업 3세’ 황하나 영장심사 출석…마약 혐의 심문

마약 혐의를 받는 상태에서 해외 도피 생활을 하다가 체포된 남양유업 창업주 외손녀 황하나(37)씨가 26일 수원지법 안양지원에 출석하고 있다. 2025.12.26. 뉴시스

마약 혐의로 경찰 수사 대상에 오른 상황에서 해외로 도피했다가 체포된 남양유업 창업주의 외손녀 황하나 씨가 26일 경기 안양시 동안구 수원지방법원 안양지원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 2025.12.26/사진공동취재단 황 씨는 태국에서 캄보디아로 밀입국한 것으로 알려졌다. 이런 상황에서 황 씨의 변호사가 황 씨의 자진 출석 의사를 밝힌 것으로 전해졌다.



경찰은 캄보디아로 인력을 보내 현지 영사와 협의 등을 거쳐 황 씨의 신병을 확보했다. 황 씨는 24일 오전 7시 50분 인천국제공항을 통해 입국한 뒤 경찰 조사를 받았다.

황 씨는 2023년 7월 서울 강남에서 주사기를 이용해 필로폰을 지인 2명에게 투약한 혐의를 받고 있다. 경찰의 수사선상에 오른 상태에서 2023년 12월 태국으로 달아난 것으로 파악됐다. 경찰은 지난해 5월 인터폴에 청색수배(소재 파악)를 요청하고 여권을 무효화 했다.