‘남양유업 3세’ 황하나 영장심사 출석…마약 혐의 심문

마약 혐의로 수사선상에 오른 상태에서 외국으로 도피했던 남양유업 창업주 외손녀 황하나 씨(37)가 26일 영장실질심사를 받았다.
황 씨는 경찰서에 입감돼 조사를 받다가 구속 전 피의자 심문을 받기 위해 호송차를 타고 수원지법 안양지원으로 이동했다. 이날 오전 10시 30분경 법원에 도착한 황 씨는 패딩 점퍼에 검은색 모자와 흰색 마스크를 착용한 상태였다.
황 씨는 ‘혐의를 인정하느냐’, ‘태국과 캄보디아에서도 마약을 투약했나’, ‘수사를 피하려고 도피했나’, ‘마약을 어떻게 구했나’ 등 취재진의 물음에 아무런 대답을 하지 않고 법원으로 향했다.
황 씨는 2023년 7월 서울 강남에서 주사기를 이용해 필로폰을 지인 2명에게 투약한 혐의를 받고 있다. 경찰의 수사선상에 오른 상태에서 2023년 12월 태국으로 달아난 것으로 파악됐다. 경찰은 지난해 5월 인터폴에 청색수배(소재 파악)를 요청하고 여권을 무효화 했다.
황 씨는 태국에서 캄보디아로 밀입국한 것으로 알려졌다. 이런 상황에서 황 씨의 변호사가 황 씨의 자진 출석 의사를 밝힌 것으로 전해졌다.
경찰은 캄보디아로 인력을 보내 현지 영사와 협의 등을 거쳐 황 씨의 신병을 확보했다. 황 씨는 24일 오전 7시 50분 인천국제공항을 통해 입국한 뒤 경찰 조사를 받았다.
황 씨는 남양유업 창업주 외손녀다. 가수 겸 배우 박유천의 전 연인으로 주목을 받았다.
황 씨는 2015년 5∼9월 서울 자택에서 필로폰을 3차례 투약한 혐의 등으로 기소돼 2019년 징역 1년에 집행유예 2년 형을 받았다. 이듬해 집행유예 기간에 재차 마약을 투약한 혐의로 재판에 넘겨져 징역 1년 8개월을 선고받았다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
