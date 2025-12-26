골프 훈련중 프로야구 지명…이도류 꿈꾸는 ‘천재 소녀’ 박민서

지난달 미국여자프로야구리그(WPBL) 신인 선수 드래프트 때는 한국 선수 4명의 이름이 불렸다. 그중에는 지난여름 미국 워싱턴에서 열린 트라이아웃(공개선수평가)에 참가하지 않았던 박민서(21)도 있었다. 박민서는 2016년 여자 초등학생으로는 처음으로 한국리틀야구에서 홈런을 쏘아 올리며 ‘천재 소녀’라 불렸던 선수다. 박민서는 뉴욕에서 6라운드 전체 115순위 지명을 받았다.
박민서는 고교 시절까지 일본 실업리그 진출을 꿈꿨지만 신종코로나바이러스 감염증으로 리그가 무기한 중단되자 고3이 되던 2022년부터 전문적으로 골프를 배우기 시작했다. 그런데 지난해 12월 WPBL의 창설 소식이 들렸다. 거의 3년 동안 야구를 놓았고 이미 골프 훈련을 받고 있던 박민서가 트라이아웃 참가 대신 중학생 시절 영상으로 드래프트에 지원할 수밖에 없었던 이유다.
다만 박민서는 여전히 골프훈련을 이어가고 있다. 최근 경기도 화성시 훈련지에서 만난 박민서는 “갑자기 리그가 생겼다고 (야구로) 돌아가기에는 그사이 골프에 투자한 게 너무 컸다. 그런데 머리로는 알아도 (WPBL) 지원도 안 하면 나중에 골프로 성공하더라도 너무 후회될 것 같았다. 일단 지원이라도 해보자는 생각이었다”며 “옛날 영상만으로 지명이 됐다. 예전에 야구를 열심히 했던 걸 조금이라도 인정받은 것 같아 그것만으로도 만족한다”고 말했다.
야구는 초등학교 6학년 때 ‘좋아서’ 시작했지만 골프는 달랐다. ‘버디’가 뭔지도 몰랐다는 박민서는 “주변에서 하도 골프를 권유하시길래 무슨 스포츠인가 찾아봤다. 중계가 너무 지루했다. ‘나보고 이걸 하라는 건가’ 싶었다”고 돌아봤다. 박민서는 “야구 스윙은 복잡하게 생각하면서 한 게 아니라 어렸을 때 시작해 자연스럽게 만들어진 건데 골프는 자꾸 머리로 (스윙을) 만들어가려고 하니까 잘 안됐다. 빨리 잘하고 싶은데 마음처럼 안 되니 바로 흥미를 붙이기는 어려웠다”고 했다.
박민서는 “어렸을 때는 골프로 빨리 성공해서 다시 야구로 돌아가서 병행할 생각이었다. (야구에서) 날아오는 공을 쳤으니 멈춰있는 공은 내가 열심히만 하면 금방 이뤄낼 수 있을 줄 알았다. 그런데 알고 보니 죽어있는 공이 더 치기 어렵다더라(웃음). 막상 시작하니 병행은커녕 골프만 쳐도 너무 어려웠다”고 했다.
골프 4년 차인 지금도 몸에는 여전히 야구 습관이 남아있다. 박민서는 “골프 스윙 스피드를 높이는 데는 야구를 했던 게 확실히 도움이 되는 것 같다. 그런데 중심 이동은 (야구와 골프가) 반대다. 야구는 어퍼스윙을 해서 폴로 스루를 하면 오른쪽 뒤로 눕는데 골프는 중심을 왼쪽으로 이동한다”며 “또 웃긴 건 야구를 하려면 골프 습관이 나오더라”고 덧붙였다.
박민서는 골프 전향 소식을 처음 밝히면서도 “언젠가 야구로 돌아가고 싶다”는 바람을 함께 전했다. 박민서는 “처음 골프를 배울 때는 야구 스윙이 망가지는 게 싫어서 골프 훈련 끝나고 기숙사에 오면 다시 야구 방망이 잡았다. 그런데 골프를 정식으로 시작하고 야구에 미련을 계속 갖는 게 좋은 건 아니니까 일부러 야구 얘기를 안 하려 했다. 그래도 야구가 싫어서 그만둔 게 아니다 보니 생각나는 건 어쩔 수 없더라. 지난해에도 골프 훈련이 없는 주말에 가족들한테 얘기하지 않고 사회인 야구 경기에 다녀오기도 했다”며 웃었다.
WPBL에서 지명을 받았지만 프로 골프 선수라는 목표도 버리지 않은 박민서가 26일 뉴질랜드 전지훈련을 예정대로 떠난 이유다. 박민서는 “혼란스럽긴 한데 일단 골프 훈련을 잘하고 프로 자격증을 따는 게 1차 목표다. WPBL은 지명이 됐으니 꼭 이번이 아니더라도 다시 도전할 수 있겠다는 희망이 생겼다. 물론 야구가 너무 하고 싶지만 골프에서도 프로라는 성과를 이뤄내고 다시 도전하고 싶다”며 “쉽진 않겠지만 먼 미래에는 1년에 10개월은 골프를 하고 2개월은 WPBL에서 야구를 하는 꿈도 꾼다”고 말했다.
