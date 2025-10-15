美재무 “한국과 무역협상 마무리 단계…세부사항 조정중”

“한미 관계자 이번주 워싱턴서 회동 가질것
스콧 베선트 미국 재무장관이 15일(현지시간) 한국과의 무역 협상이 마무리 단계라고 밝혔다.
트럼프, 아시아 방문전 더 많은 무역관련 발표”
베선트 장관은 이날 CNBC 인터뷰에서 “한국과의 협상이 마무리 단계에 접어들었다. 세부사항이 관건이지만 현재 세부사항을 조정 중”이라고 말했다.
그는 현재 어떤 무역 협상에 가장 집중하고 있냐는 질문에는 “내 생각에 우리는 한국과 마무리하려는 참”이라고 답했다. 한국의 대미 투자를 두고 이견이 있지 않느냐는 질문에는 “악마는 디테일에 있지만 우리는 디테일을 해결하고 있다”고 답했다.
그는 한미 양국 관계자들이 이번 주 워싱턴에서 열리는 국제통화기금(IMF)과 세계은행 연차총회 중 별도 회동을 가질 것이라고 설명했다.
또 이달 말 도널드 트럼프 대통령의 아시아 방문 전 더 많은 무역 관련 발표가 있을 것이냐는 질문에 “그렇다”며 이달 말 트럼프 대통령이 일본을 방문하고 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 한국을 방문할 것이라고 덧붙였다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0