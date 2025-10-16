동아일보

도쿄서 ‘韓美日 경제대화’… 이재용-정의선-조현준 참석

  • 동아일보
관세-中 리스크 등 현안 논의
3국 정-재계 리더들 머리 맞대

한국, 미국, 일본의 정계와 재계 인사들이 참여하는 민간 협의체인 ‘한미일 경제대화(TED)’가 일본 도쿄 경단련(經團連·일본경제단체연합회) 회관에서 15일 개최됐다.

재계와 외교가에 따르면 이날 행사에는 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 조현준 효성그룹 회장 등 한미일 3국의 정부, 의회, 기업 관계자 100여 명이 참석했다. 일본에서는 재계 단체인 경단련과 도요타자동차, 소니그룹, NEC 등의 관계자들이 참석했다.

참석자들은 관세 정책을 중심으로 한 도널드 트럼프 미국 행정부의 주요 경제정책과 미중 무역 갈등, 공급망 구축 등 주요 글로벌 경제 현안을 놓고 토론을 진행한 것으로 알려졌다. 또한 최근 중국의 한국 조선업 관련 제재와 과거 일본에 대한 희토류 수출 중단 등에 대한 논의도 진행된 것으로 전해졌다.

한미일 경제대화는 세 나라의 정·재계 주요 리더들이 모여 경제 발전, 안보를 포함해 포괄적 상호 이익 확대 방안을 논의하는 정책 세미나다. 2023년 미국 캘리포니아주 샌프란시스코에서 출범했다. 제2회 행사는 지난해 9월 서울에서 열렸고, 이번에 도쿄에서 세 번째로 개최됐다. 싱크탱크인 우드로윌슨센터, 허드슨연구소, 21세기정책연구소 등이 주관하며 후원사는 현대차그룹이다.

#한미일 경제대화#TED#관세 정책#도널드 트럼프
도쿄=황인찬 특파원 hic@donga.com
