트뤼도 전 총리-美팝스타 ‘요트 키스’…열애설 사실로

쥐스텡 트뤼도 캐나다 전 총리(54)가 미국의 유명 가수 케이티 페리(41)와 요트 위에서 포옹하고 입을 맞추는 사진이 공개됐다. 두 사람은 올 7월에도 캐나다 몬트리올의 한 고급 식당에서 함께 저녁 식사를 하는 모습이 포착된 바 있다. 11일(현지 시간) 영국 데일리메일은 “이제 공식적이다. 몇 달간 뜨거웠던 열애설 끝에 페리와 트뤼도 전 총리가 확실히 교제 중이라는 사실을 밝힐 수 있게 됐다”며 이 같은 사진을 공개했다. 사진에서 페리는 수영복 차림이었고, 트뤼도 전 총리는 상의를 탈의한 채 선글라스를 쓰고 있었다.
데일리메일은 “사진은 캘리포니아주 샌타바버라 인근 해상에서 촬영된 것”이라며 두 사람이 페리 소유의 24m급 요트에서 즐거운 시간을 보냈다고 전했다. 이 사진은 요트 주변을 지나던 배에 탑승했던 승객이 찍은 것으로 전해졌다.
트뤼도 전 총리는 2023년 18년의 결혼 생활 끝에 아내와 이혼했다고 밝힌 바 있다. 또 그에게는 세 명의 자녀가 있다. 페리 역시 2016년부터 연인 관계였던 할리우드 배우 올랜도 블룸과 올 7월 결별했다. 페리는 블룸과 사이에 딸을 두고 있다.
