DB, ‘아시아쿼터’ 알바노 날았다… 19점 올리며 정관장 4연승 저지

DB는 25일 경기 안양 정관장 아레나에서 열린 정관장과의 2025∼2026시즌 프로농구 방문경기에서 69-63으로 승리했다. DB는 이날 승리로 4위(14승 10패)를 유지했고, 4연승에 실패한 정관장(16승 9패)은 공동 2위에서 3위가 됐다.
포인트 가드인 알바노는 경기 종료 36초를 남기고 DB가 66-61로 앞서 있던 상황에서 정관장 박지훈의 밀착 수비에 당황해 가로채기를 허용했다. 공을 빼앗은 박지훈이 2점슛을 성공시키면서 양 팀의 격차는 3점으로 줄었다. 이어진 작전시간에 김주성 DB 감독은 “괜찮아”라며 알바노를 다독였다. 알바노는 작전시간 후 공격에선 재빠른 움직임으로 박지훈을 따돌린 뒤 승부를 결정짓는 3점슛을 성공시켜 자신의 실수를 만회했다.
이날 19점(3점슛 2개) 2도움을 기록한 알바노는 “가로채기를 당했기 때문에 다음 공격에선 내 손으로 승부를 결정짓고 싶었다”면서 “마지막까지 나를 믿어준 동료들과 감독님께 감사하다”고 말했다.
이날 최하위(10위·8승 17패) 한국가스공사는 더블더블(20점 12리바운드)을 기록한 라건아의 활약을 앞세워 6위(11승 14패) KT를 83-75로 꺾었다. 소노(공동 7위·9승 15패)는 현대모비스(9위·8승 16패)를 74-64로 제압했다.
댓글 0