“다카이치, 내달 방미前 방한 검토… 셔틀외교 일정 조율중”

총리 재지명 후 첫 순방지 韓 가능성
李, 1월 정상회담때 안동 방문 요청

이재명 대통령이 9일 일본 중의원(하원) 선거에서 대승을 거둔 다카이치 사나에(高市早苗·사진) 일본 총리에게 “머지않은 시일 내에 총리님을 한국에서 맞이하길 기대한다”며 축하하자, 다카이치 총리 또한 “다음 ‘셔틀 외교’를 통해 한국을 방문할 수 있기를 기대한다”고 화답했다. 두 정상이 다음 ‘셔틀 외교’를 한국에서 갖기로 재차 확인한 가운데, 다음 달 19일 미국 워싱턴에서 미일 정상회담이 예정된 다카이치 총리가 방미길에 앞서 한국을 방문하는 방안이 유력하게 검토되는 것으로 알려졌다.

10일 복수의 외교 소식통에 따르면 한국과 일본은 정상 간 ‘셔틀 외교’ 일정을 조율하고 있다. 특히 다카이치 총리가 다음 달 도널드 트럼프 미국 대통령을 만나러 워싱턴에 가기 전 한국에 들러 이 대통령과 정상회담을 갖는 방안을 검토하고 있다. 이같이 한일 정상회담이 성사되면 이 대통령이 지난달 13, 14일 다카이치 총리의 고향인 일본 나라를 방문한 후 약 두 달 만에 ‘셔틀 외교’가 재개되는 것이다.

양국은 외교적 비례성도 고려하는 것으로 알려졌다. 앞서 이 대통령은 지난해 8월 트럼프 대통령과의 정상회담을 위한 방미길에 오르기 전에 먼저 도쿄를 1박 2일 일정으로 찾았다. 또 이시바 시게루(石破茂) 당시 일본 총리와 정상회담을 했다. 한국 대통령이 취임 후 첫 순방지로 일본을 선택한 건 처음이어서 한일 관계 진전의 상징적 사건으로 평가됐다.

다카이치 총리는 18일 일본 국회의 지명 선거에서 총리로 재지명될 예정이다. 그가 다음 달 미국 방문 전에 한국을 찾는다면 ‘다카이치 2기’의 첫 순방지가 한국이 될 가능성도 있는 것이다.

이 대통령은 올 1월 나라에서 다카이치 총리와 정상회담을 가지며 자신의 고향인 경북 안동을 방문해 달라고 요청했다. 한 소식통은 “일부에서는 안동이 한일 정상회담을 치르기에 인프라가 부족하다는 말도 나오지만 회담 지역이 바뀔 가능성은 희박하다”고 말했다.

다카이치 총리는 9일 밤 소셜미디어 ‘X’에 한국어와 일본어로 올린 글을 통해 앞선 이 대통령의 축하 메시지에 감사의 뜻을 전했다. 그는 “일본과 한국은 서로 국제사회의 여러 과제에 파트너로서 협력해야 할 중요한 이웃 나라”라며 “앞으로도 대통령님과 저의 리더십 아래 양국 관계를 미래지향적이고 안정적으로 발전시켜 나가길 바란다”고 강조했다.

도쿄=황인찬 특파원 hic@donga.com
