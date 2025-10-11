캄보디아 납치·살해범은 중국인이었다…3명 살인 등 혐의 기소

이 사건은 경북 예천 출신 대학생 박 씨가 ‘캄보디아에서 열리는 박람회에 다녀오겠다’며 출국했다가 캄보디아 현지에서 숨진 채 발견되면서 알려졌다.

ⓒ뉴시스

경북경찰청에 따르면 경찰은 최근 사건에 연루된 한국인 모집책 1명을 붙잡았다. 이 조직원은 국내에서 박 씨에게 접근해 “현지에 가면 동료들이 은행 통장을 비싸게 사줄 것”이라며 캄보디아 출국을 유도하는 역할을 한 것으로 파악됐다.